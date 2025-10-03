Διεσταλμένοι πόροι στη μύτη: Πώς θα τους κάνουμε λιγότερο ορατούς

Ας το παραδεχτούμε. Όλες έχουμε σταθεί κάποια στιγμή μπροστά στον καθρέφτη, με το φως στο κατάλληλο (ή ακατάλληλο!) σημείο, και αναρωτηθήκαμε: «Γιατί οι πόροι στη μύτη μου είναι τόσο έντονοι;» Μπορεί να τους βλέπουμε σαν μικρές ενοχλητικές λεπτομέρειες, αλλά στην πραγματικότητα οι πόροι είναι ζωτικό κομμάτι της επιδερμίδας μας. Απλώς, μερικές φορές χρειάζονται λίγη βοήθεια για να φαίνονται πιο “συμμαζεμένοι”.Γιατί οι πόροι στη μύτη μας φαίνονται μεγαλύτεροι;Οι πόροι είναι τα φυσικά «ανοίγματα» των θυλάκων της τρίχας και φιλοξενούν τους σμηγματογόνους αδένες που παράγουν σμήγμα, δηλαδή το φυσικό μας έλαιο. Στη μύτη, αυτοί οι αδένες είναι πιο ενεργοί, κάτι που σημαίνει ότι οι πόροι εκεί είναι από τη φύση τους μεγαλύτεροι.