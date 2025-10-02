Dior SS2026: Oι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
Dior SS2026: Oι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row

Νέες μούσες αλλά και μακροχρόνιες πρέσβειρες του οίκου παρακολούθησαν το ντεμπούτο του Jonathan Anderson από την πρώτη σειρά.

Jonathan Anderson παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τα γυναικεία Dior στο Παρίσι, το απόγευμα της Τετάρτης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, προσελκύοντας πλήθος διάσημων καλεσμένων. Για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ο σχεδιαστής απέδωσε φόρο τιμής  στην ιστορική κληρονομιά του οίκου, βάζοντας όμως ξεκάθαρα τη δική του σφραγίδα με μια συλλογή γεμάτη αναφορές και με ματιά στραμμένη στο μέλλον.

