Πώς θα αποτρέψετε το φριζάρισμα στα μαλλιά σας λόγω βροχής

Τι πρέπει να κάνετε τις μέρες που βρέχει για να μην θυμίζουν τα μαλλιά σας αυτά της Monica των Friends στα Barbados.

Αν και φέτος το φθινόπωρο στη χώρα μας δεν έχει ακόμα ξεκινήσει για τα καλά, φρόντισε να στείλει λίγη βροχή για να μας θυμίσει πως είναι εδώ. Βροχή, η οποία φυσικά έρχεται χεράκι-χεράκι με αρκετή υγρασία που φροντίζει να κάνει τα μαλλιά να φριζάρουν.



Τι μπορείτε να κάνετε αν και τα δικά σας μαλλιά έχουν την τάση να θυμίζουν αυτά της Monica των Friends στα Barbados; Λύση πρώτη: αποδέχεστε το φριζάρισμα. Λύση δεύτερη: τα πιάνετε σε μία κοτσίδα ή φοράτε ένα καπέλο για το κρύψετε. Ή λύση τρίτη: ακολουθείτε τα παρακάτω tips και τα τιθασεύετε.

02.10.2025, 11:00