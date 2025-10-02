Πώς θα αποτρέψετε το φριζάρισμα στα μαλλιά σας λόγω βροχής
MARIE CLAIRE

Πώς θα αποτρέψετε το φριζάρισμα στα μαλλιά σας λόγω βροχής

Τι πρέπει να κάνετε τις μέρες που βρέχει για να μην θυμίζουν τα μαλλιά σας αυτά της Monica των Friends στα Barbados.

Πώς θα αποτρέψετε το φριζάρισμα στα μαλλιά σας λόγω βροχής
Αν και φέτος το φθινόπωρο στη χώρα μας δεν έχει ακόμα ξεκινήσει για τα καλά, φρόντισε να στείλει λίγη βροχή για να μας θυμίσει πως είναι εδώ. Βροχή, η οποία φυσικά έρχεται χεράκι-χεράκι με αρκετή υγρασία που φροντίζει να κάνει τα μαλλιά να φριζάρουν.

Τι μπορείτε να κάνετε αν και τα δικά σας μαλλιά έχουν την τάση να θυμίζουν αυτά της Monica των Friends στα Barbados; Λύση πρώτη: αποδέχεστε το φριζάρισμα. Λύση δεύτερη: τα πιάνετε σε μία κοτσίδα ή φοράτε ένα καπέλο για το κρύψετε. Ή λύση τρίτη: ακολουθείτε τα παρακάτω tips και τα τιθασεύετε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης