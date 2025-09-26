H Έιμι Λου Γουντ και η Kένταλ Τζένερ πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Chloé
H Έιμι Λου Γουντ και η Kένταλ Τζένερ πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Chloé

Για την τσάντα Paddington.

H Έιμι Λου Γουντ και η Kένταλ Τζένερ πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Chloé
Αν η τσάντα Chloé Paddington δεν βρισκόταν ήδη στη wish list σας, το πιθανότερο είναι ότι θα προστεθεί μετά τη νέα καμπάνια με πρωταγωνίστριες την Kendall Jenner, την Aimee Lou Wood και την Anna από το K-pop συγκρότημα Meovv. 

