H Έιμι Λου Γουντ και η Kένταλ Τζένερ πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Chloé
Για την τσάντα Paddington.
Αν η τσάντα Chloé Paddington δεν βρισκόταν ήδη στη wish list σας, το πιθανότερο είναι ότι θα προστεθεί μετά τη νέα καμπάνια με πρωταγωνίστριες την Kendall Jenner, την Aimee Lou Wood και την Anna από το K-pop συγκρότημα Meovv.
