ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό: η πιο απολαυστική σταθερά στη διατροφή μου
Από το πρωινό μέχρι το βραδινό, το στραγγιστό γιαούρτι είναι το μυστικό μου για ενέργεια, ισορροπία και δημιουργικότητα στην κουζίνα.
Το φαγητό είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της καθημερινότητας. Αν σκεφτώ τι υπάρχει πάντα στο ψυγείο μου, σε κάθε εποχή και σε κάθε φάση της ζωής μου, η απάντηση είναι μία: το στραγγιστό γιαούρτι. Είναι η βάση της διατροφής μου, αυτό που με συνοδεύει σε όλες τις στιγμές της ημέρας. Το πρωί το απολαμβάνω με μέλι και φρέσκα φρούτα, στο μεσημεριανό γίνεται η δροσερή πινελιά δίπλα στη σαλάτα ή μεταμορφώνεται σε dip με μυρωδικά και ελαιόλαδο, ενώ το βράδυ μπορεί να σταθεί ακόμη και ως ελαφρύ γεύμα με ξηρούς καρπούς ή δημητριακά. Είναι τόσο ευέλικτο που δεν το βαριέμαι ποτέ, αντιθέτως, με εμπνέει να πειραματίζομαι συνεχώς με νέους συνδυασμούς.
