Justin και Hailey Bieber: Ρομαντικές στιγμές στον χώρο του Coachella λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή του pop icon στη σκηνή
Justin και Hailey Bieber: Ρομαντικές στιγμές στον χώρο του Coachella λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή του pop icon στη σκηνή
Το ζευγάρι ποζάρει μαζί με τον Jack-Blues στον χώρο του φεστιβάλ, ενόψει της headlining εμφάνισής του τραγουδιστή το 2026.
ΟJustin Bieber και η σύζυγός του Hailey Bieber μοιράστηκαν ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο ρομαντισμό και οικογενειακή θαλπωρή, στον χώρο όπου ο pop star πρόκειται να εμφανιστεί ως headliner στο Coachella 2026. Ο τραγουδιστής ανάρτησε στο Instagram τρυφερές εικόνες με τη Hailey και τον γιο τους, Jack Blues Bieber, τραβηγμένες από τον προσωπικό τους φίλο και καλλιτέχνη Rory Kramer.
Στις φωτογραφίες, βλέπουμε τη Hailey να τυλίγεται γύρω από την αγκαλιά του Justin, με φόντο το εμβληματικό Empire Polo Club στην Καλιφόρνια. Σε άλλη λήψη, ο Justin κρατάει αγκαλιά τον ενός έτους Jack, με τη Hailey να τους οδηγεί μέσα στο αχανές γήπεδο — μια τυπική οικογενειακή σκηνή, αλλά σε φεστιβαλικό σκηνικό.
