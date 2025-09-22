Έκαναν δώρο γενεθλίων στη 10χρονη κόρη τους ένα σταθερό τηλέφωνο, δημιουργώντας μια ολόκληρη τάση στην κοινότητά τους
«Νομίζω ότι παρατείνουμε λίγο περισσότερο την αθωότητα των παιδιών μας, τους επιτρέπουμε να παραμείνουν παιδιά» σύμφωνα με τον πατέρα
Όταν η Molly από το Πόρτλαντ, στο Μέιν (ΗΠΑ), ζήτησε από τους γονείς της για δώρο των ένατων γενεθλίων της ένα κινητό, εκείνοι αντιστάθηκαν. Η μητέρα της, Caron Morse, επαγγελματίας ψυχικής υγείας σε σχολεία, ήταν απόλυτα αρνητική, αφού είχε δει πώς μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά η υπερέκθεση σε οθόνες και social media. Από την άλλη όμως, ήθελε να δώσει στην κόρη της μια σχετική αυτονομία – ένα εργαλείο για να τηλεφωνεί στους φίλους της και να κανονίζει μόνη τα ραντεβού μαζί τους.
