Η Ριζ Γουίδερσπουν μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνει παιδιά στο Χόλιγουντ: «Ήταν τροματικό»

ΗReese Witherspoon μίλησε ανοιχτά για το πώς ήταν η ζωή της ως νεαρή μητέρα στο Χόλιγουντ, μιλώντας στο podcast «The Interview» των New York Times.«Υπάρχουν πτυχές αυτού που είναι ιδιωτικές και προσωπικές και δεν θέλω πραγματικά να μιλήσω για αυτές, αλλά θα μιλήσω για το ότι απέκτησα παιδιά σε μικρή ηλικία», απαντώντας σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή.«Υπήρχαν τόσα πράγματα που δεν ήξερα», συνέχισε, περιγράφοντας την εμπειρία της ως νεαρή μητέρα. «Και ίσως αυτή η αφέλεια να ήταν καλή, γιατί έλεγα: “Α, θα το κάνω αυτό και θα έχω και καριέρα.” Και πράγματι, υπήρχαν μερικοί που μου έλεγαν: “Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για την καριέρα σου”. Υπήρχαν ρόλοι που δεν μπορούσα να δεχτώ. Έπρεπε να βρω αμέσως ισορροπία μεταξύ οικογένειας και καριέρας, να είμαι μαμά και ταυτόχρονα εργαζόμενη ηθοποιός. Γι’ αυτό και ήταν τρομακτικό όταν το Legally Blonde έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Δεν παρακαλούσα για ρόλους. Οι ρόλοι έρχονταν σε μένα. Και αυτό το έκανε ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί δεν διάλεγα εγώ τι να κυνηγήσω. Ήταν περισσότερο θέμα του τι δεν θα κάνω».