Στέλλα και Μαρία Παπά: Οι αδελφές εικαστικοί που θα συμπρωταγωνιστήσουν αυτό το φθινόπωρο σε διεθνείς εκθέσεις
Στέλλα και Μαρία Παπά: Οι αδελφές εικαστικοί που θα συμπρωταγωνιστήσουν αυτό το φθινόπωρο σε διεθνείς εκθέσεις
Με το προσωπικό τους ύφος και τις ξεχωριστές τεχνικές τους, η δίδυμες κατακτούν τον ευρωπαϊκό εικαστικό χάρτη με συμμετοχές και διακρίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις.
Από τα πρώτα κιόλας βήματα της Ιστορίας, οι γυναίκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με εμπόδια και αποθαρρύνονταν να ακολουθήσουν τον δρόμο της Τέχνης. Κι όμως, παρά τις αντιξοότητες, πολλές τόλμησαν, δημιούργησαν καινοτόμα έργα και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, αμφισβητώντας τα στερεότυπα και γκρεμίζοντας προκαταλήψεις. Σε αυτά τα πρότυπα στρέφουν το βλέμμα τους οι δίδυμες εικαστικοί Στέλλα και Μαρία Παπά, οι οποίες με οδηγό το πάθος τους για ζωγραφική και τις ιδιαίτερες τεχνικές τους, επιδιώκουν να χαράξουν τη δική τους διαδρομή, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χάρτη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα