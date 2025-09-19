Στέλλα και Μαρία Παπά: Οι αδελφές εικαστικοί που θα συμπρωταγωνιστήσουν αυτό το φθινόπωρο σε διεθνείς εκθέσεις
MARIE CLAIRE

Στέλλα και Μαρία Παπά: Οι αδελφές εικαστικοί που θα συμπρωταγωνιστήσουν αυτό το φθινόπωρο σε διεθνείς εκθέσεις

Με το προσωπικό τους ύφος και τις ξεχωριστές τεχνικές τους, η δίδυμες κατακτούν τον ευρωπαϊκό εικαστικό χάρτη με συμμετοχές και διακρίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις.

Στέλλα και Μαρία Παπά: Οι αδελφές εικαστικοί που θα συμπρωταγωνιστήσουν αυτό το φθινόπωρο σε διεθνείς εκθέσεις
Από τα πρώτα κιόλας βήματα της Ιστορίας, οι γυναίκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με εμπόδια και αποθαρρύνονταν να ακολουθήσουν τον δρόμο της Τέχνης. Κι όμως, παρά τις αντιξοότητες, πολλές τόλμησαν, δημιούργησαν καινοτόμα έργα και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, αμφισβητώντας τα στερεότυπα και γκρεμίζοντας προκαταλήψεις. Σε αυτά τα πρότυπα στρέφουν το βλέμμα τους οι δίδυμες εικαστικοί Στέλλα και Μαρία Παπά, οι οποίες με οδηγό το πάθος τους για ζωγραφική και τις ιδιαίτερες τεχνικές τους, επιδιώκουν να χαράξουν τη δική τους διαδρομή, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης