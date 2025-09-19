Στέλλα και Μαρία Παπά: Οι αδελφές εικαστικοί που θα συμπρωταγωνιστήσουν αυτό το φθινόπωρο σε διεθνείς εκθέσεις

Από τα πρώτα κιόλας βήματα της Ιστορίας, οι γυναίκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με εμπόδια και αποθαρρύνονταν να ακολουθήσουν τον δρόμο της Τέχνης. Κι όμως, παρά τις αντιξοότητες, πολλές τόλμησαν, δημιούργησαν καινοτόμα έργα και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, αμφισβητώντας τα στερεότυπα και γκρεμίζοντας προκαταλήψεις. Σε αυτά τα πρότυπα στρέφουν το βλέμμα τους οι δίδυμες εικαστικοί Στέλλα και Μαρία Παπά, οι οποίες με οδηγό το πάθος τους για ζωγραφική και τις ιδιαίτερες τεχνικές τους, επιδιώκουν να χαράξουν τη δική τους διαδρομή, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χάρτη.