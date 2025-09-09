Από τον άντρα της μέχρι τον Ιησού: Τα 7 άτομα που θα καλούσε η Τζούλια Ρόμπερτς σε μια βραδινή έξοδο

ΗJulia Roberts ξέρει ακριβώς πώς θα έμοιαζε η ιδανική της παρέα για μια βραδινή έξοδο.Η 57χρονη ηθοποιός είναι το πρόσωπο του εξωφύλλου του νέου 72 Magazine, για το πρώτο του τεύχος που θα κυκλοφορήσει στις 12 Σεπτεμβρίου.Σε ένα παρασκηνιακό βίντεο από τη φωτογράφιση του εξωφύλλου της, που δημοσιεύτηκε αποκλειστικά από το PEOPLE, ο Edward Enninful —συνιδρυτής και chief creative officer της EE72, της εταιρείας πίσω από το νέο περιοδικό— τη ρωτά ποια επτά άτομα θα καλούσε για την ιδανική βραδιά της.«Ας ξεκινήσουμε με τον σύζυγό μου», απάντησε αναφερόμενη στον Danny Moder, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2002 και έχουν μαζί τρία παιδιά.«Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, σκέφτομαι τον Ιησού», συνέχισε, προσθέτοντας στη λίστα της την Joni Mitchell, τη Virginia Woolf, τον Van Morrison, την κολλητή της από το λύκειο, Paige, αλλά και τον ίδιο τον Enninful. «Η πρώτη ερώτηση θα ήταν: “Τι γνώμη έχεις για μένα;”» αστειεύτηκε.Μιλώντας πιο σοβαρά για το τι θα ρωτούσε στην πραγματικότητα τους καλεσμένους της, είπε: «Μία ερώτηση θα ήταν: “Ποια υπήρξε η πιο γεμάτη και ουσιαστική πτυχή της ζωής σας;” και η άλλη: “Υπάρχει κανείς εδώ που να του αρέσει το beans on toast;”».