Penn Badgley: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την γέννηση των δίδυμων γιών του
Το ζευγάρι αρχικά ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης τον Φεβρουάριο.
Ηοικογένεια του Penn Badgley, του πρωταγωνιστή της σειράς You, και της συζύγου του, μουσικού Domino Kirke, μόλις μεγάλωσε κατά δύο μέλη. Το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο δίδυμα αγόρια, τα οποία ήρθαν να προστεθούν στα δύο παιδιά που ήδη ανήκουν στην οικογένειά τους, κάνοντας πλέον την οικογένεια εξαμελή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
