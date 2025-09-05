Penn Badgley: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την γέννηση των δίδυμων γιών του

Ηοικογένεια του Penn Badgley, του πρωταγωνιστή της σειράς You, και της συζύγου του, μουσικού Domino Kirke, μόλις μεγάλωσε κατά δύο μέλη. Το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο δίδυμα αγόρια, τα οποία ήρθαν να προστεθούν στα δύο παιδιά που ήδη ανήκουν στην οικογένειά τους, κάνοντας πλέον την οικογένεια εξαμελή.