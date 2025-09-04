Διαταραχές ψυχικής υγείας: Οι γυναίκες επηρεάζονται κατά 50% περισσότερο από τους άνδρες

Νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται κατά 50% περισσότερο από τους άνδρες σε θέματα ψυχικής υγείας, με διαταραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος να πλήττουν εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο.Αναλυτικότερα, όπως σημειώνει σε αναφορά του, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο ζουν με διαταραχές ψυχικής υγείας. Καταστάσεις όπως η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη προκαλούν σημαντικές ανθρώπινες και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ παρά τις προσπάθειες πολλών χωρών να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα προγράμματα ψυχικής υγείας, απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.Οι διαταραχές ψυχικής υγείας είναι εξαιρετικά διαδεδομένες σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, επηρεάζοντας άτομα όλων των ηλικιών και εισοδημάτων. Αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας, αυξάνουν το κόστος περίθαλψης για τα άτομα και τις οικογένειές τους και επιφέρουν σημαντικές οικονομικές απώλειες σε παγκόσμιο επίπεδο.