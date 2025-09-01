Vans x Cocona Hiraki: Η πιο νεαρή Ολυμπιονίκης του skateboarding από την Ιαπωνία σχεδιάζει τα δικά της Premium Old Skool
Vans x Cocona Hiraki: Η πιο νεαρή Ολυμπιονίκης του skateboarding από την Ιαπωνία σχεδιάζει τα δικά της Premium Old Skool
Με έμπνευση από την καταγωγή και το προσωπικό της στυλ, συνεργάζεται με τη Vans για τη δημιουργία μίας premium έκδοσης του Old Skool™.
Με έμπνευση από την καταγωγή και το προσωπικό της στυλ, συνεργάζεται με τη Vans για τη δημιουργία μίας premium έκδοσης του Old Skool™.
Αν η μόδα αφορά συνήθως το καινούργιο, η Vans ξεχωρίζει μένοντας συνδεδεμένη με το παρελθόν της και το αποδεικνύει ακόμα μια φορά με τη νέα συλλογή New Future, που δίνει έναν σύγχρονο αέρα σε ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα της σχέδια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα