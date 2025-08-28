Το χτένισμα της Barbara Palvin στο Φεστιβάλ Βενετίας αποτελεί το τέλειο bridal inspo
Το χτένισμα της Barbara Palvin στο Φεστιβάλ Βενετίας αποτελεί το τέλειο bridal inspo
Αν αγαπάτε το boho chic στιλ και ονειρεύεστε έναν ρομαντικό γάμο, μόλις βρήκατε το τέλειο χτένισμα.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας δεν είναι μόνο μια γιορτή του κινηματογράφου – είναι και μια σκηνή υψηλής αισθητικής όπου η μόδα και η ομορφιά πρωταγωνιστούν. Κάθε χρόνο, ανυπομονούμε για τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, κι αυτή τη φορά, ήταν η Barbara Palvin που μας έκλεψε την καρδιά, όχι μόνο με την εκθαμβωτική της εμφάνιση, αλλά κυρίως με το μαγευτικό της χτένισμα, που αποτελεί την τέλεια πρόταση για κάθε soon to be νύφη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα