Valentino: Ο Riccardo Bellini αναλαμβάνει την ηγεσία ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος
Μετά την αποχώρηση του Jacopo Venturini για προσωπικούς λόγους, η Valentino αναθέτει σε έναν έμπειρο εκτελεστικό διευθυντή την πορεία της.
Ηιταλική μάρκα πολυτελείας Valentino ανακοίνωσε τον διορισμό του Riccardo Bellini ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Ο Bellini, μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής στη Mayhoola for Investments, τη μητρική εταιρεία της Valentino, αναλαμβάνει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Jacopo Venturini στις 13 Αυγούστου για προσωπικούς λόγους.
