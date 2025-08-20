Valentino: Ο Riccardo Bellini αναλαμβάνει την ηγεσία ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος
MARIE CLAIRE

Valentino: Ο Riccardo Bellini αναλαμβάνει την ηγεσία ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος

Μετά την αποχώρηση του Jacopo Venturini για προσωπικούς λόγους, η Valentino αναθέτει σε έναν έμπειρο εκτελεστικό διευθυντή την πορεία της.

Valentino: Ο Riccardo Bellini αναλαμβάνει την ηγεσία ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος
Ηιταλική μάρκα πολυτελείας Valentino ανακοίνωσε τον διορισμό του Riccardo Bellini ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Ο Bellini, μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής στη Mayhoola for Investments, τη μητρική εταιρεία της Valentino, αναλαμβάνει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Jacopo Venturini στις 13 Αυγούστου για προσωπικούς λόγους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης