Valentino: Ο Riccardo Bellini αναλαμβάνει την ηγεσία ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος

Ηιταλική μάρκα πολυτελείας Valentino ανακοίνωσε τον διορισμό του Riccardo Bellini ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Ο Bellini, μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής στη Mayhoola for Investments, τη μητρική εταιρεία της Valentino, αναλαμβάνει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Jacopo Venturini στις 13 Αυγούστου για προσωπικούς λόγους.