Τζένιφερ Άνιστον: Η selfie με την Κόρτνεϊ Κόξ λίγο πριν ανακοινωθεί η νέα επαγγελματική συνεργασία της

Μια selfie με την Courteney Cox μοιράστηκε η Jennifer Aniston στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδευόμενη από τη λιτή λεζάντα: «Happy Monday 👋🏼🐾❤️👯‍♀️». Η ανάρτηση περιελάμβανε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, ωστόσο ήταν η φωτογραφία με την Cox αυτή που ξεχώρισε — ένα στιγμιότυπο από τη μακροχρόνια φιλία τους.Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν και δέθηκαν μέσα από τα γυρίσματα της σειράς Friends, όπου συμπρωταγωνίστησαν επί δέκα χρόνια, και έκτοτε διατηρούν στενές προσωπικές σχέσεις. Η Aniston υπήρξε κουμπάρα στον γάμο της Cox με τον David Arquette, ενώ η Cox είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της ότι «η Jen είναι από τους πιο σταθερούς ανθρώπους στη ζωή μου».Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί το νέο επαγγελματικό βήμα της Jennifer Aniston: η συμμετοχή της στην τηλεοπτική μεταφορά του best seller “I Am Glad My Mom Died”, όπου θα υποδυθεί τον ρόλο της μητέρας. Η σειρά, που θα προβληθεί στο Apple TV+, σηματοδοτεί μια πιο δραματική κατεύθυνση για την Aniston, η οποία αναλαμβάνει και χρέη executive producer της σειράς.