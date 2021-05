Jeanne Damas: Η αγαπημένη μας Γαλλίδα σας δείχνει πώς κάνει το καθημερινό της μακιγιάζ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι Γαλλίδες μοιάζουν να έχουν όλες αυτή την je ne sais quoi αύρα, με το στιλ, τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους να δείχνει πάντα ανεπιτήδευτα τέλειο. Η Jeanne Damas, σχεδιάστρια της Rouje και influencer του instagram, σίγουρα έχει βρει την μαγική ισορροπία και καταφέρνει σε κάθε της εμφάνιση να δείχνει υπέροχη, χωρίς να φαίνεται πως έχει προσπαθήσει ιδιαίτερα.Τα μαλλιά της με τις χαρακτηριστικές αφέλειες έχουν στείλει πολλές γυναίκες στο κομμωτήριο (ή ακόμα και στο μπάνιο του σπιτιού εν μέσω καραντίνας για ένα diy κούρεμα), ενώ το μακιγιάζ της σίγουρα έχει πείσει πολλές πως less is more. Η Jeanne δεν αγαπάει τα έντονα makeup looks, δεν κάνει contouring και τονίζει σχεδόν πάντα τα χείλη της με ένα κραγιόν. Στην καθημερινή της ζωή δεν χρησιμοποιεί mascara, επιλέγοντας απλά να γυρίσει τις βλεφαρίδες της με το ειδικό ψαλιδάκι.Ευτυχώς για όλες εμάς που αγαπάμε το στιλ της, η ίδια συχνά ανεβάζει βίντεο όπου δείχνει ποια προϊόντα χρησιμοποιεί (spoiler alert: επιλέγει εκείνα από το δικό της brand, Rouje) και πώς τα εφαρμόζει.