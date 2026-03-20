Τηλεθέαση Πέμπτης 19.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 19.3.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 4,7 8
Ant1 10,1 11
Alpha 14,8 15,7
Star 8,4 8,7
Mega 10,8 12,7
OPEN 3,8 6,1
ΕΡΤ1 3,4 4,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 7,5 18,6
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 6,9 7,5
ALPHA Happy Day 19,8 14,8
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 13,2 17,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 10 13,9
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 1,6 2,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 8,4 14,5
Ant1  Το πρωινό 11,1 11,8
Alpha Super Κατερίνα 10,2 10,4
Star Breakfast@Star 6,5 7,5
Mega Buongiorno 16,1 13,3
OPEN  10 παντού 5,7 13,3
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 4,6 4,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το'χουμε 1,6 3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 13,9 14,9
Alpha Το σόι σου 21,8 18,2
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 6,1 6,6
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 4,5 7,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,8 6,1
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 6,8 8,6
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 16 16,4
Alpha DEAL 15,5 21
STAR Cash or trash 7,2 10,3
STAR Ο τροχός της τύχης 10,2 15,8
Mega Live News 15,3 18
Mega The Chase 11,6 14
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,2 5,7
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 5 7,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,1 10,5
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,5 7,6
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,8 15
STAR Star News 10,2 11
Mega MEGA Γεγονότα 15 14,4
OPEN Open News 9,3 10,6
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 5,4 4,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 8,5 13,7
MEGA Η γή της ελιάς 8,5 15,8
ALPHA Το σόι σου 23,8 24
ALPHA Άγιος Έρωτας 16,5 19,7
ΑΝΤ1 Ποδόσφαιρο 18,4 17,9
STAR Master Chef 11,5 10,7
STAR First Dates 8 8,6
OPEN  Ξένη ταινία 2 3,1
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 4,6 5,8
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,6 5,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,3 4,9
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 3,4 4,8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network