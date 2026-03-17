Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος διέκοψε την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού: «Είστε ασήμαντος για να πιάνετε το όνομά μου στο στόμα σας»
Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος διέκοψε την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού: «Είστε ασήμαντος για να πιάνετε το όνομά μου στο στόμα σας»
Στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις θα συναντηθούμε», είπε ο δικηγόρος που έκανε παρέμβαση την ώρα που η ρεπόρτερ ετοιμαζόταν να μεταδώσει το ρεπορτάζ
Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού ρεπορτάζ από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όταν η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε από παρέμβαση του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, ο οποίος στράφηκε κατά του παρουσιαστή Πέτρου Κουσουλού.
Την ώρα που η ρεπόρτερ Πωλίνα Κολοκοτρώνη μετέδιδε πληροφορίες για την υπόθεση της νεαρής Έμμας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, ο δικηγόρος εμφανίστηκε στο πλάνο και άρχισε να απευθύνεται έντονα προς τον παρουσιαστή μέσω της κάμερας.
«Να πείτε στον κ. Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κ Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός και ασήμαντος, εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Και η κυρία που έχει ποινικό μητρώο και είναι καλεσμένη να προσέχει πάρα πολύ. Στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις θα συναντηθούμε», είπε ο δικηγόρος.
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής πήρε τον λόγο, περιγράφοντας το υπόβαθρο της έντασης και εκφράζοντας την αντίθεσή του για τον τρόπο με τον οποίο ο δικηγόρος παρενέβη στη ζωντανή μετάδοση. Όπως ανέφερε, σε προηγούμενη εκπομπή, καλεσμένη είχε χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο δικηγόρο ως «tiktoker», με τον ίδιο να επισημαίνει τότε ότι πρόκειται για επαγγελματία δικηγόρο και ότι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί σε υποθέσεις.
Δείτε το βίντεο με το επεισόδιο:
Ο δικηγόρος αποχώρησε από το σημείο και η σύνδεση συνεχίστηκε κανονικά λίγη ώρα αργότερα.
Την ώρα που η ρεπόρτερ Πωλίνα Κολοκοτρώνη μετέδιδε πληροφορίες για την υπόθεση της νεαρής Έμμας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, ο δικηγόρος εμφανίστηκε στο πλάνο και άρχισε να απευθύνεται έντονα προς τον παρουσιαστή μέσω της κάμερας.
«Να πείτε στον κ. Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κ Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός και ασήμαντος, εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Και η κυρία που έχει ποινικό μητρώο και είναι καλεσμένη να προσέχει πάρα πολύ. Στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις θα συναντηθούμε», είπε ο δικηγόρος.
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής πήρε τον λόγο, περιγράφοντας το υπόβαθρο της έντασης και εκφράζοντας την αντίθεσή του για τον τρόπο με τον οποίο ο δικηγόρος παρενέβη στη ζωντανή μετάδοση. Όπως ανέφερε, σε προηγούμενη εκπομπή, καλεσμένη είχε χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο δικηγόρο ως «tiktoker», με τον ίδιο να επισημαίνει τότε ότι πρόκειται για επαγγελματία δικηγόρο και ότι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί σε υποθέσεις.
Δείτε το βίντεο με το επεισόδιο:
Ο δικηγόρος αποχώρησε από το σημείο και η σύνδεση συνεχίστηκε κανονικά λίγη ώρα αργότερα.
