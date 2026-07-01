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Μαρία Ιωαννίδου για την κόντρα με τον Δημήτρη Παπάζογλου: Δεν ξέρω τι τον έπιασε, είναι αστείο, γελοίο και «φτηνό» για μένα
Μαρία Ιωαννίδου για την κόντρα με τον Δημήτρη Παπάζογλου: Δεν ξέρω τι τον έπιασε, είναι αστείο, γελοίο και «φτηνό» για μένα
Δεν μου άρεσε ως χορεύτρια, δεν με άγγιζε, είχε πει ο χορευτής για την ηθοποιό, με εκείνη να απαντά στα λεγόμενά του
Σχετικά με την κόντρα της με τον Δημήτρη Παπάζογλου τοποθετήθηκε η Μαρία Ιωαννίδου, διερωτώμενη γιατί είχε αμφισβητήσει τις χορευτικές της ικανότητες. Ο χορευτής είχε δηλώσει ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο χόρευε εκείνη. Με τη σειρά της, η ηθοποιός είχε τονίσει πως θα έπρεπε να ντρέπεται για τα λεγόμενά του.
Σε νέες της δηλώσεις, η Μαρία Ιωαννίδου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του και ότι δεν την απασχολούν πλέον όσα λέει για το πρόσωπό της, σημειώνοντας πως η υπόθεση αυτή είναι «φτηνή», αστεία και γελοία.
«Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν έλυσα τίποτα. Εγώ δεν ξεκίνησα τίποτα, ούτε έλυσα τίποτα, ούτε ενδιαφέρθηκα περισσότερο. Δεν ξέρω τι τον έπιασε, δεν με αφορά. Είναι αστείο, είναι γελοίο, είναι φτηνό για μένα. Εγώ τον Δημήτρη τον βοήθησα πάρα πολύ. Από κει και πέρα, τι τον έπιασε και τι τον πιάνει τον καθένα, δεν με απασχολεί», διευκρίνισε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε άλλο σημείο, η Μαρία Ιωαννίδου υπογράμμισε τη φιλάρεσκειά της, την οποία κρίνει απαραίτητη λόγω της καλλιτεχνικής της υπόστασης. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι μία πολύ όμορφη γυναίκα. «Είδατε, βρε παιδιά; Είμαι πολύ όμορφη. Βρε Θεέ, τι κάνεις; Είμαι φιλάρεσκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνης και πρέπει να αρέσω αφενός. Αφετέρου έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της, γι’ αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα, αλλά δεν μου φαίνεται», είπε χαριτολογώντας.
Τέλος, ανέφερε ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε δίαιτες. «Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε νέες της δηλώσεις, η Μαρία Ιωαννίδου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του και ότι δεν την απασχολούν πλέον όσα λέει για το πρόσωπό της, σημειώνοντας πως η υπόθεση αυτή είναι «φτηνή», αστεία και γελοία.
«Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν έλυσα τίποτα. Εγώ δεν ξεκίνησα τίποτα, ούτε έλυσα τίποτα, ούτε ενδιαφέρθηκα περισσότερο. Δεν ξέρω τι τον έπιασε, δεν με αφορά. Είναι αστείο, είναι γελοίο, είναι φτηνό για μένα. Εγώ τον Δημήτρη τον βοήθησα πάρα πολύ. Από κει και πέρα, τι τον έπιασε και τι τον πιάνει τον καθένα, δεν με απασχολεί», διευκρίνισε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε άλλο σημείο, η Μαρία Ιωαννίδου υπογράμμισε τη φιλάρεσκειά της, την οποία κρίνει απαραίτητη λόγω της καλλιτεχνικής της υπόστασης. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι μία πολύ όμορφη γυναίκα. «Είδατε, βρε παιδιά; Είμαι πολύ όμορφη. Βρε Θεέ, τι κάνεις; Είμαι φιλάρεσκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνης και πρέπει να αρέσω αφενός. Αφετέρου έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της, γι’ αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα, αλλά δεν μου φαίνεται», είπε χαριτολογώντας.
Τέλος, ανέφερε ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε δίαιτες. «Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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