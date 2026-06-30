Γάμος Χούρι: Ο γαμπρός και η νύφη χόρεψαν μαζί με την Άννα Βίσση, δείτε βίντεο
Γάμος Χούρι: Ο γαμπρός και η νύφη χόρεψαν μαζί με την Άννα Βίσση, δείτε βίντεο
O Μπάχι Χούρι και η Τάλια Χαϊντάτ παντρεύτηκαν στην Αθήνα - Εκτός από την Άννα Βίσση, στη δεξίωση τραγούδησε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός
Με έντονο χορό και τραγούδι διασκέδασαν οι καλεσμένοι και οι νεόνυμφοι στον γάμο Χούρι, με τον γαμπρό και τη νύφη να καταγράφονται σε βίντεο, να χορεύουν μαζί με την Άννα Βίσση.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη δεξίωση του γάμου του Μπάχι Χούρι και της Τάλια Χαϊντάτ, γιου του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC, που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή.
Η Άννα Βίσση ερμήνευσε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τα τραγούδια της, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο ανέβηκαν στη σκηνή, που στήθηκε για την τραγουδίστρια. Στη συνέχεια, τραγούδησε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Δείτε το βίντεο
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στη συνέχεια, ακολούθησε δεξίωση, και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, αποτυπώνεται η εντυπωσιακή είσοδος του ζευγαριού στον χώρο.
Η Χαϊντάτ επέλεξε ένα στράπλες νυφικό με όγκο στο τελείωμα και μακρύ πέπλο, το οποίο επιμελήθηκε ο Έλι Σάαμπ, ενώ ο γαμπρός φόρεσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.
Ο Μπάχι Χούρι και η σύζυγός του, η οποία έχει λιβανέζικη καταγωγή, υποδέχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής τους καλεσμένους τους σε ένα εντυπωσιακό pre-wedding party στο κτήμα Νάσιουτζικ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που είχε αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον γάμο τους, η εκδήλωση είχε συγκεκριμένο dress code.
Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα, ενώ στο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβανόταν και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, καθώς και άλλα έθιμα της λιβανέζικης παράδοσης. Ακολούθησε η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος ανέλαβε τη διασκέδαση των περίπου 800 προσκεκλημένων.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία: Η είσοδος με τα άλογα
Στην επίσημη τελετή του γάμου, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να ντυθούν «Black Tie».
Στον γάμο τηρήθηκαν τα λιβανέζικα έθιμα
Η εμφάνιση της Άννας Βίσση
Εικόνες από τον στολισμό
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη δεξίωση του γάμου του Μπάχι Χούρι και της Τάλια Χαϊντάτ, γιου του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC, που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή.
Η Άννα Βίσση ερμήνευσε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τα τραγούδια της, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο ανέβηκαν στη σκηνή, που στήθηκε για την τραγουδίστρια. Στη συνέχεια, τραγούδησε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Δείτε το βίντεο
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στη συνέχεια, ακολούθησε δεξίωση, και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, αποτυπώνεται η εντυπωσιακή είσοδος του ζευγαριού στον χώρο.
Η Χαϊντάτ επέλεξε ένα στράπλες νυφικό με όγκο στο τελείωμα και μακρύ πέπλο, το οποίο επιμελήθηκε ο Έλι Σάαμπ, ενώ ο γαμπρός φόρεσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.
Ο Μπάχι Χούρι και η σύζυγός του, η οποία έχει λιβανέζικη καταγωγή, υποδέχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής τους καλεσμένους τους σε ένα εντυπωσιακό pre-wedding party στο κτήμα Νάσιουτζικ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που είχε αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον γάμο τους, η εκδήλωση είχε συγκεκριμένο dress code.
Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα, ενώ στο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβανόταν και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, καθώς και άλλα έθιμα της λιβανέζικης παράδοσης. Ακολούθησε η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος ανέλαβε τη διασκέδαση των περίπου 800 προσκεκλημένων.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία: Η είσοδος με τα άλογα
Στην επίσημη τελετή του γάμου, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να ντυθούν «Black Tie».
Στον γάμο τηρήθηκαν τα λιβανέζικα έθιμα
Η εμφάνιση της Άννας Βίσση
Εικόνες από τον στολισμό
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