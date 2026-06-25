Το τρυφερό βίντεο της κόρης της Πάολας για τα γενέθλιά της: Αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της, θα ήταν πιο όμορφος
Το τρυφερό βίντεο της κόρης της Πάολας για τα γενέθλιά της: Αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της, θα ήταν πιο όμορφος
Η ζωή κάτω απ' την φτερούγα σου μοιάζει πανεύκολη, πρόσθεσε η Παολίνα
Με ένα τρυφερό βίντεο ευχήθηκε η κόρη της Πάολας στην ίδια για τα γενέθλιά της, δηλώνοντας πως αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της, θα ήταν πιο όμορφος.
Η τραγουδίστρια έκλεισε τα 44 και η Παολίνα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μικρό κλιπ με τις αγκαλιές που έκανε με τη μητέρα της στην παραλία, επισημαίνοντας ακόμη πως η ζωή δίπλα της φαίνεται πολύ απλή και εύκολη.
Η ίδια αποθεώσε τη μητέρα της γράφοντας αναλυτικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρονια πολλά στην καλύτερη μανούλα που θα μπορούσα να έχω. Στον πιο δοτικό, εκνευριστικά γενναιόδωρο και γεμάτο αγάπη άνθρωπο του πλανήτη, που με τον άκρως αντισυμβατικό χαρακτήρα του, τα αμέτρητα ταλέντα του - με πρώτο και καλύτερο το ταλέντο στην ζωη - και την αξεπέραστη διαίσθηση του, μου μαθαίνει καθημερινά την τέχνη της ζωής. Αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της θα ήταν αδιαμφισβήτητα πιο όμορφος και ξέγνοιαστος. Χρόνια πολλά, μανούλα μου. Η ζωή κάτω απ' την φτερούγα σου μοιάζει πανεύκολη».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια έκλεισε τα 44 και η Παολίνα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μικρό κλιπ με τις αγκαλιές που έκανε με τη μητέρα της στην παραλία, επισημαίνοντας ακόμη πως η ζωή δίπλα της φαίνεται πολύ απλή και εύκολη.
Η ίδια αποθεώσε τη μητέρα της γράφοντας αναλυτικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρονια πολλά στην καλύτερη μανούλα που θα μπορούσα να έχω. Στον πιο δοτικό, εκνευριστικά γενναιόδωρο και γεμάτο αγάπη άνθρωπο του πλανήτη, που με τον άκρως αντισυμβατικό χαρακτήρα του, τα αμέτρητα ταλέντα του - με πρώτο και καλύτερο το ταλέντο στην ζωη - και την αξεπέραστη διαίσθηση του, μου μαθαίνει καθημερινά την τέχνη της ζωής. Αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της θα ήταν αδιαμφισβήτητα πιο όμορφος και ξέγνοιαστος. Χρόνια πολλά, μανούλα μου. Η ζωή κάτω απ' την φτερούγα σου μοιάζει πανεύκολη».
Δείτε το βίντεο
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