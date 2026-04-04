Ο Άλεκ Μπάλντουιν έκλεισε τα 68, το αστείο της κόρης του για τη διαφορά ηλικίας με τη σύζυγό του: «Η μαμά ήταν 14 όταν ήσουν 40;»
Ο ηθοποιός έμεινε με το στόμα ανοιχτό ενώ η 12χρονη Κάρμεν ξέσπασε σε γέλια

Ιωάννα Μαρίνου
Τα 68 έκλεισε ο Άλεκ Μπάλντουιν και σε βίντεο που ανέβασε στα social media φαίνεται η κόρη του να αστειεύεται για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τη σύζυγό του, Χιλάρια. 

Ο ηθοποιός, την Παρασκευή 3 Απριλίου, με αφορμή τα γενέθλιά του δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου συνομιλούσε με τα παιδιά του ενώ βρίσκονταν στην παραλία και τους έλεγε: «Είμαι 68 ετών. Τι να πω; Είμαι 68. Είμαι 68 ετών, αλλά τι τρόπος να κλείνω τα 68».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα αγαπημένα του γενέθλια ήταν όταν έκλεισε τα 40, σημειώνοντας ότι αυτό συνέβη «πριν από καιρό». Η κόρη του Κάρμεν παρενέβη σχολιάζοντας με χιούμορ ότι ήταν «πολύς καιρός πριν», με τον Μπάλντουιν να της ζητά να διευκρινίσει πόσος χρόνος έχει περάσει. Η 12χρονη τότε είπε: «Εμ, άρα η μαμά ήταν 14;» και ξέσπασε σε γέλια, αφήνοντας τον πατέρα της με το στόμα ανοιχτό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο ίδιος έγραψε με χιούμορ: «Θεέ μου βοήθησέ με. Είναι κακοποίηση ηλικιωμένων».

Η σύζυγος του ηθοποιού, Χιλάρια Μπάλντουιν, με την οποία παντρεύτηκε το 2012, είναι 42 ετών.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει επτά παιδιά. Τον 10χρονο Ραφαέλ, τον 9χρονο Λεονάρντο, τον 7 ετών Ρομέο, τον 5χρονο Εντουάρντο, τη Μαρία η οποία είναι επίσης 5 ετών, την Ιλάρια που είναι 4 ετών, καθώς και την Κάρμεν, ενώ από τον προηγούμενο γάμο του με την Κιμ Μπέισινγκερ, ο Μπάλντουιν έχει αποκτήσει μία ακόμη κόρη, την Άιρλαντ η οποία πλέον είναι 30 ετών.

Σε δηλώσεις που έχει κάνει ο ηθοποιός στο παρελθόν, έχει αναφερθεί στη διαφορά ηλικίας των 26 ετών με τη σύζυγό του, δηλώνοντας: «Ο στόχος μου δεν ήταν να παντρευτώ μια πολύ νεότερη γυναίκα. Γνώρισα μια γυναίκα που ερωτεύτηκα και είναι ένας μοναδικός άνθρωπος».
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

