Ο Άλεκ Μπάλντουιν έκλεισε τα 68, το αστείο της κόρης του για τη διαφορά ηλικίας με τη σύζυγό του: «Η μαμά ήταν 14 όταν ήσουν 40;»
Ο ηθοποιός έμεινε με το στόμα ανοιχτό ενώ η 12χρονη Κάρμεν ξέσπασε σε γέλια
Τα 68 έκλεισε ο Άλεκ Μπάλντουιν και σε βίντεο που ανέβασε στα social media φαίνεται η κόρη του να αστειεύεται για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τη σύζυγό του, Χιλάρια.
Ο ηθοποιός, την Παρασκευή 3 Απριλίου, με αφορμή τα γενέθλιά του δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου συνομιλούσε με τα παιδιά του ενώ βρίσκονταν στην παραλία και τους έλεγε: «Είμαι 68 ετών. Τι να πω; Είμαι 68. Είμαι 68 ετών, αλλά τι τρόπος να κλείνω τα 68».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα αγαπημένα του γενέθλια ήταν όταν έκλεισε τα 40, σημειώνοντας ότι αυτό συνέβη «πριν από καιρό». Η κόρη του Κάρμεν παρενέβη σχολιάζοντας με χιούμορ ότι ήταν «πολύς καιρός πριν», με τον Μπάλντουιν να της ζητά να διευκρινίσει πόσος χρόνος έχει περάσει. Η 12χρονη τότε είπε: «Εμ, άρα η μαμά ήταν 14;» και ξέσπασε σε γέλια, αφήνοντας τον πατέρα της με το στόμα ανοιχτό.
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο ίδιος έγραψε με χιούμορ: «Θεέ μου βοήθησέ με. Είναι κακοποίηση ηλικιωμένων».
Η σύζυγος του ηθοποιού, Χιλάρια Μπάλντουιν, με την οποία παντρεύτηκε το 2012, είναι 42 ετών.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει επτά παιδιά. Τον 10χρονο Ραφαέλ, τον 9χρονο Λεονάρντο, τον 7 ετών Ρομέο, τον 5χρονο Εντουάρντο, τη Μαρία η οποία είναι επίσης 5 ετών, την Ιλάρια που είναι 4 ετών, καθώς και την Κάρμεν, ενώ από τον προηγούμενο γάμο του με την Κιμ Μπέισινγκερ, ο Μπάλντουιν έχει αποκτήσει μία ακόμη κόρη, την Άιρλαντ η οποία πλέον είναι 30 ετών.
Σε δηλώσεις που έχει κάνει ο ηθοποιός στο παρελθόν, έχει αναφερθεί στη διαφορά ηλικίας των 26 ετών με τη σύζυγό του, δηλώνοντας: «Ο στόχος μου δεν ήταν να παντρευτώ μια πολύ νεότερη γυναίκα. Γνώρισα μια γυναίκα που ερωτεύτηκα και είναι ένας μοναδικός άνθρωπος».
