Μίμης Δομάζος: Θα είναι πάντα κοντά μας όσο ψηλά και αν βρίσκεται, γράφουν οι κόρες του για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του
Η Ράνια και η Ευαγγελία Δομάζου τίμησαν τον αείμνηστο ποδοσφαιριστή με μία ανάρτηση στo Facebook
Ένας χρόνος συμπληρώνεται αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, από τον θάνατο του Μίμη Δομάζου και οι κόρες του προχώρησαν σε μία ανάρτηση στα social media για να τιμήσουν τον αείμνηστο ποδοσφαιριστή.
Η Ράνια και η Ευαγγελία Δομάζου στο κείμενο που δημοσίευσαν στο Facebook ευχαρίστησαν το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για τις πρόσπαθειές του να τον κρατήσουν στη ζωή μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, αλλά και όσους τις στήριξαν στις δύσκολες στιγμές που βίωσαν. Παράλληλα, τόνισαν πως παρά την απώλειά του, θα συνεχίσει να είναι «παρών» στη ζωή τους.
Όπως έγραψαν στη δημοσίεσή τους: «Την ημέρα αυτή, στις 24 Ιανουαρίου 2025 όπου ο πατέρας μας Μίμης Δομάζος έφυγε για την αιωνιότητα, θα θέλαμε με όλη μας την καρδιά να ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και την διοίκηση του νοσοκομείου ''Ερυθρός Σταυρός'' που συνέβαλαν, με κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή».
Στη συνέχεια, ευχαρίστησαν όσους στάθηκαν στο πλευρό τους: «Ευχαριστούμε τους συγγενείς και φίλους που ήταν δίπλα του και δίπλα μας με την παρηγορητική αγκαλιά τους. Τους συμπαίκτες του, που με τις σκέψεις τους και τις αναμνήσεις τους μας έδωσαν δύναμη γι’ αυτό που θα αντιμετωπίζαμε.Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δημοσιογράφους και τους συντάκτες που με σεβασμό ξεδίπλωναν μέρα με την ημέρα τα ιατρικά ανακοινωθέντα. Καθώς και την τηλεοπτική κάλυψη του τελευταίου αποχαιρετισμού του, με τα τόσα σπουδαία αφιερώματα στην μνήμη του».
Ακολούθως, ανέφεραν: «Ευχαριστούμε με εκτίμηση τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού κύριο Αλαφούζο, για την συμπαράστασή του σε αυτό το δυσβάσταχτο γεγονός. Με όλη μας την αγάπη, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ομαδικής προτίμησης, που αγάπησε και θαύμασε τον αθλητή Μίμη Δομάζο, τον «Στρατηγό» του Παναθηναϊκού και Αρχηγό του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας όσο ψηλά κaι αν βρίσκεται στο φως του ουρανού».
