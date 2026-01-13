Άννα Φόνσου για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ακούει αυτά που λένε για την υγεία της και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει
Η ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη μετά τη νοσηλεία της
Για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την περιπέτεια υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες μίλησε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας πως παρόλο που πλέον έχει γυρίσει σπίτι της, επειδή ακούει όσα λένε για εκείνη και την κατάστασή της, στενοχωριέται και κλαίει.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και δήλωσε πως δεν πρέπει να μεγαλοποιούνται οι καταστάσεις. Η Άννα Φόνσου, μάλιστα, ανέφερε πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη περπατάει σιγά σιγά, με το πρόβλημα στα πόδια της να υποχωρεί.
Η ηθοποιός συγκεκριμένα είπε: «Κρύωσε η Ζωζώ. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν μαζί και της λέω “θα κρυώσεις εκεί που κάθεσαι”. "Όχι, όχι”, μου έλεγε εκείνη. Ε, κρύωσε, εντάξει, τώρα θα ξαναγυρίσει σπίτι. Δεν πρέπει να τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, πρέπει να τα απλοποιούμε, γιατί το ακούει κι εκείνη και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει. Όποιος έχει κάτι όταν το μαθαίνει, τρελαίνεται, κατάλαβες; Επειδή είναι στο καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί με τα πόδια της, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειδώσουμε και μέσα στο σπίτι της. Θα της περάσουν τα πόδια, ήδη πάνε πολύ καλύτερα. Περπατάει σιγά σιγά, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα μεγαλοποιούμε όλα».
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη εισήχθη στο νοσοκομείο την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έντονη αδιαθεσία και χαμηλό οξυγόνο. Οι γιατροί την κράτησαν μερικές ημέρες για να της κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η ηθοποιός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.
