Άννα Φόνσου για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ακούει αυτά που λένε για την υγεία της και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει
GALA
Ζωζώ Σαπουντζάκη Άννα Φόνσου

Άννα Φόνσου για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ακούει αυτά που λένε για την υγεία της και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει

Η ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη μετά τη νοσηλεία της

Άννα Φόνσου για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ακούει αυτά που λένε για την υγεία της και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την περιπέτεια υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες μίλησε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας πως παρόλο που πλέον έχει γυρίσει σπίτι της, επειδή ακούει όσα λένε για εκείνη και την κατάστασή της, στενοχωριέται και κλαίει.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και δήλωσε πως δεν πρέπει να μεγαλοποιούνται οι καταστάσεις. Η Άννα Φόνσου, μάλιστα, ανέφερε πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη περπατάει σιγά σιγά, με το πρόβλημα στα πόδια της να υποχωρεί. 

Η ηθοποιός συγκεκριμένα είπε: «Κρύωσε η Ζωζώ. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν μαζί και της λέω “θα κρυώσεις εκεί που κάθεσαι”. "Όχι, όχι”, μου έλεγε εκείνη. Ε, κρύωσε, εντάξει, τώρα θα ξαναγυρίσει σπίτι. Δεν πρέπει να τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, πρέπει να τα απλοποιούμε, γιατί το ακούει κι εκείνη και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει. Όποιος έχει κάτι όταν το μαθαίνει, τρελαίνεται, κατάλαβες; Επειδή είναι στο καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί με τα πόδια της, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειδώσουμε και μέσα στο σπίτι της. Θα της περάσουν τα πόδια, ήδη πάνε πολύ καλύτερα. Περπατάει σιγά σιγά, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα μεγαλοποιούμε όλα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfnariz8jr7t)

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη εισήχθη στο νοσοκομείο την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έντονη αδιαθεσία και χαμηλό οξυγόνο. Οι γιατροί την κράτησαν μερικές ημέρες για να της κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η ηθοποιός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης