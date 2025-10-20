Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δήλωσε ότι χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δεχτεί ότι μπορούσε να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν
Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δήλωσε ότι χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δεχτεί ότι μπορούσε να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν
Υπήρξε μεγάλη προετοιμασία, ήταν δύσκολο, είπε ο ηθοποιός για τη συμμετοχή του στην ταινία «Deliver Me from Nowhere»
Για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε υποδυόμενος τον Μπρους Σπρίνγκστιν στην ταινία «Deliver Me from Nowhere», μίλησε ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Η ταινία καταγράφει τη ζωή του θρυλικού ροκ σταρ, καθώς πάλευε να συμφιλιώσει την πίεση της επιτυχίας με τα φαντάσματα του παρελθόντος του την περίοδο που ηχογραφούσε το άλμπουμ «Nebraska» στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Ο 35χρονος ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Bear» παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε να ενσαρκώσει την εκδοχή του Σπρίνγκστιν, οποίος ήταν απομονωμένος και καταθλιπτικός, με αυτά τα συναισθήματα να κυριεύουν τη δική του ψυχοσύνθεση.
Μιλώντας στους Sunday Times, ο Άλεν Γουάιτ εξομολογήθηκε ότι το να ερμηνεύει ψυχολογικά τραυματισμένων χαρακτήρων έχει επηρεάσει αρνητικά τη δική του ψυχική υγεία. Όσον αφορά στο «Deliver Me from Nowhere», δήλωσε ότι χάρηκε που τελείωσαν τα γυρίσματα, αφού βίωσε την παραγωγή ως «απίστευτα δύσκολη», βρισκόμενος μακριά από τις κόρες του, την 7χρονη Έζερ και την 4χρονη Ντολόρες. «Νιώθω σαν “πόνος επί πληρωμή”. Σαν να με πληρώνουν για να βάζω τον εαυτό μου σε επώδυνες καταστάσεις», είπε χαρακτηριστικά.
«Στο “The Bear” δεν είναι ότι κυκλοφορώ ρίχνοντας μπουνιές στους τοίχους και ουρλιάζω στη ντουλάπα μου. Αλλά μένω κοντά σε εκείνη την ενέργεια και είναι άβολο — και τα γυρίσματα της ταινίας για τον Μπρους ήταν απίστευτα δύσκολα. Ήμουν σε απομόνωση. Ήμουν μακριά από τα παιδιά μου. Δεν επέστρεφα συχνά στο σπίτι. Μου προκάλεσε αδιαθεσία και όταν βγήκα από αυτό σκέφτηκα, “Πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος”», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν, αφού ο ίδιος ο Μπρους Σπρίνγκστιν παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε πολύ ένοχος βλέποντας τον Τζέρεμι να τον υποδύεται στο κινηματογραφικό σετ. Εμφανιζόμενος στο «The Graham Norton Show» μαζί με τον ηθοποιό, ο 76χρονος τραγουδιστής εξήγησε ότι είχε μεγάλη εμπλοκή στα γυρίσματα και πήγαινε συχνά στο πλατό, κάτι που αρχικά έφερε τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ σε δύσκολη θέση.
«Ήμουν πολλές ώρες στο πλατό. Ένιωθα πολύ ένοχος γι’ αυτό, γιατί ο Τζέρεμι δεν έπρεπε μόνο να με υποδυθεί, αλλά να το κάνει ενώ καθόμουν ακριβώς εκεί και τον παρακολουθούσα. Ήταν απίστευτα ανεκτικός και γενναιόδωρος απέναντί μου, για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέρασα υπέροχα», ανέφερε.
Με τη σειρά του, ο 35χρονος ηθοποιός τόνισε: «Στην αρχή, δεν ήξερα τι να περιμένω και ήμουν λίγο νευρικός. Προσπαθείς να επιστρατεύσεις μια δόση αυταπάτης και φαντασίας, και το να βλέπεις τον άνθρωπο που υποδύεσαι στη γωνία ήταν δύσκολο. Αλλά μετά ερχόταν τόσο συχνά που μου φαινόταν φυσιολογικό» και πρόσθεσε αστειευόμενος: «Νομίζω ότι αν μου έδινε σημειώσεις, ίσως να με τσάκιζε».
Το τρέιλερ της ταινίας
Τότε ο Σπρίνγκστιν παρενέβη λέγοντας: «Προετοιμαζόταν μόνος του, οπότε κρατούσα απόσταση. Στο πλατό σπάνια έλεγα οτιδήποτε, απλώς το απολάμβανα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι η προετοιμασία που έκανε για να υποδυθεί τον διάσημο τραγουδιστή ήταν «σκληρή», ωστόσο προπονούνταν συστηματικά για μήνες.
Όσον αφορά στο γεγονός ότι δεν είναι τραγουδιστής και έπρεπε να υποδυθεί έναν εμβληματικό καλλιτέχνη, ο ηθοποιός σχολίασε: «Υπήρξε μεγάλη προετοιμασία. Ήταν δύσκολο. Είμαι τόσο μεγάλος θαυμαστής του Μπρους, οπότε χρειάστηκα πολύ χρόνο για να δεχθώ ότι μπορώ να το κάνω».
Παράλληλα, μοιράστηκε τους φόβους του και τις ανησυχίες που είχε αναλαμβάνοντας να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Ήταν τρομακτικό και υπήρχαν μέρες που φοβόμουν, αλλά προπονούμουν έξι φορές την εβδομάδα επί έξι μήνες για να μπορέσω να ακούγομαι λίγο σαν τον Μπρους. Η βραχνάδα ήρθε φυσικά μετά το να τραγουδάω τα κομμάτια ξανά και ξανά και ξανά».
Jeremy Allen White says playing Bruce Springsteen in biopic Deliver Me from Nowhere was 'incredibly difficult' and made him 'unwell' as he admits: 'I feel like I'm pain for hire' https://t.co/MnkQY5BCgz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2025
Το τρέιλερ της ταινίας
Ο Σπρίνγκστιν μοιράστηκε επίσης ότι ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ήταν η πρώτη του επιλογή για τον ρόλο στην ταινία, καθώς λάτρεψε την «πραγματική και αυθεντική» ερμηνεία του στο «The Bear». «Τον είχα δει στο “The Bear” και είδα πώς η κάμερα διάβαζε την ψυχολογία του. Η ερμηνεία του είναι πολύ, πολύ πραγματική και αυθεντική. Ήταν η πρώτη μου επιλογή, και ευτυχώς, δέχτηκε τη δουλειά», δήλωσε.
