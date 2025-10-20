Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δήλωσε ότι χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δεχτεί ότι μπορούσε να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο Σπρίνγκστιν μοιράστηκε επίσης ότι ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ήταν η πρώτη του επιλογή για τον ρόλο στην ταινία, καθώς λάτρεψε την «πραγματική και αυθεντική» ερμηνεία του στο «The Bear». «Τον είχα δει στο “The Bear” και είδα πώς η κάμερα διάβαζε την ψυχολογία του. Η ερμηνεία του είναι πολύ, πολύ πραγματική και αυθεντική. Ήταν η πρώτη μου επιλογή, και ευτυχώς, δέχτηκε τη δουλειά», δήλωσε.