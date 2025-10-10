Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Moody Blues: Πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας, Τζον Λοτζ
Moody Blues: Πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας, Τζον Λοτζ
Ο μουσικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών
Πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ, σε ηλικία 82 ετών.
Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του. Όπως έγραψαν: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Τζον Λοτζ, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδερφός, έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα από τη ζωή. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι τον αγάπησαν, η μεγαλύτερη του αγάπη ήταν η σύζυγός του, Κίρστεν, και η οικογένειά του, ενώ είχε μεγάλο πάθος για τη μουσική και την πίστη του».
Η οικογένεια του Λοτζ πρόσθεσε: «Ο Τζον έφυγε γαλήνια, έχοντας στο πλευρό του τους αγαπημένους του ανθρώπους και ακούγοντας τη μουσική των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι. Θα μας λείψουν για πάντα η αγάπη του, το χαμόγελό του, η καλοσύνη του και η αδιάκοπη υποστήριξή του. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, αλλά θα προχωρήσουμε τυλιγμένοι από την αγάπη που μας άφησε. Όπως έλεγε πάντα στο τέλος κάθε συναυλίας: “Σας ευχαριστώ που διατηρείτε την πίστη”».
Ποιος ήταν ο Τζον Λοτζ
Ο Τζον Λοτζ γεννήθηκε στο προάστιο Έρντινγκτον του Μπέρμιγχαμ και φοίτησε στα σχολεία Birches Green Junior, Central Grammar και στο Birmingham College of Advanced Technology. Το 1968 παντρεύτηκε την Κίρστεν και απέκτησαν δύο παιδιά, ενώ το τραγούδι των Moody Blues «Emily’s Song» είναι αφιερωμένο στην κόρη τους.
Ο Βρετανός μουσικός υπήρξε ένας από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχίας του συγκροτήματος, συμμετέχοντας σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως τα «Nights in White Satin», «Question» και «Isn’t Life Strange».
Ο Λοτζ υπήρξε μέλος σε μερικές από τις πιο σημαντικές δημιουργίες των Moody Blues, όπως το ψυχεδελικό άλμπουμ «Days of Future Passed» του 1967, που θεωρείται από τα πρώτα concept albums στην ιστορία της ροκ, και το επόμενο «In Search of the Lost Chord» του 1968, όπου το συγκρότημα προχώρησε σε πιο πειραματικούς ήχους.
Μεταξύ 1969 και 1972, συμμετείχε στα άλμπουμ «On the Threshold of a Dream», «To Our Children’s Children’s Children», «A Question of Balance», «Every Good Boy Deserves Favour» και «Seventh Sojourn», μέσα από τα οποία οι Moody Blues καθιερώθηκαν ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του progressive rock.
Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του. Όπως έγραψαν: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Τζον Λοτζ, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδερφός, έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα από τη ζωή. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι τον αγάπησαν, η μεγαλύτερη του αγάπη ήταν η σύζυγός του, Κίρστεν, και η οικογένειά του, ενώ είχε μεγάλο πάθος για τη μουσική και την πίστη του».
Moody Blues singer and bass guitarist John Lodge has died aged 82.— Radio News Hub (@radionewshub) October 10, 2025
His family say he passed away suddenly, surrounded by loved ones and music he adored.
Lodge joined the band in 1966 and played on classics like Nights In White Satin and Question. pic.twitter.com/vaiW0JWJsw
Ποιος ήταν ο Τζον Λοτζ
Ο Τζον Λοτζ γεννήθηκε στο προάστιο Έρντινγκτον του Μπέρμιγχαμ και φοίτησε στα σχολεία Birches Green Junior, Central Grammar και στο Birmingham College of Advanced Technology. Το 1968 παντρεύτηκε την Κίρστεν και απέκτησαν δύο παιδιά, ενώ το τραγούδι των Moody Blues «Emily’s Song» είναι αφιερωμένο στην κόρη τους.
Ο Βρετανός μουσικός υπήρξε ένας από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχίας του συγκροτήματος, συμμετέχοντας σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως τα «Nights in White Satin», «Question» και «Isn’t Life Strange».
Ο Λοτζ υπήρξε μέλος σε μερικές από τις πιο σημαντικές δημιουργίες των Moody Blues, όπως το ψυχεδελικό άλμπουμ «Days of Future Passed» του 1967, που θεωρείται από τα πρώτα concept albums στην ιστορία της ροκ, και το επόμενο «In Search of the Lost Chord» του 1968, όπου το συγκρότημα προχώρησε σε πιο πειραματικούς ήχους.
Μεταξύ 1969 και 1972, συμμετείχε στα άλμπουμ «On the Threshold of a Dream», «To Our Children’s Children’s Children», «A Question of Balance», «Every Good Boy Deserves Favour» και «Seventh Sojourn», μέσα από τα οποία οι Moody Blues καθιερώθηκαν ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του progressive rock.
Ειδήσεις σήμερα:
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα