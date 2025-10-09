Ο Έλτον Τζον θα εμφανιστεί στη σκηνή της τελετής στο «Rock and Roll Hall of Fame»
Το Ίδρυμα Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή στη φετινή τελετή
Στην τελετή υποδοχής των νέων μελών στο Rock and Roll Hall of Fame θα εμφανιστεί ο Έλτον Τζον τον Νοέμβριο.
Το Ίδρυμα Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν και να τραγουδήσουν στη φετινή τελετή. Οι Beck, Doja Cat, Killer Mike, Questlove, Missy Elliott, Twenty One Pilots είναι στη λίστα των καλλιτεχνών που ανακοινώθηκε, όπως επίσης οι Raye, Τέντι Σουίμς, Μπράντι Καρλάιλ, Ίγκι Ποπ, Ντέιβιντ Λέτερμαν και Ολίβια Ροντρίγκο.
Το βρετανικό συγκρότημα Bad Company και Αμερικανοί καλλιτέχνες Σίντι Λόπερ, OutKast, Salt-N-Pepa, Soundgarden και White Stripes είναι μεταξύ εκείνων που θα τιμηθούν με την εισαγωγή στο Rock and Roll Hall of Fame.
Τα συγκροτήματα Oasis και Joy Division/New Order από το Μάντσεστερ, καθώς και ο Βρετανός πανκ μουσικός Μπίλι Άιντολ ήταν υποψήφιοι για να συμπεριληφθούν στη φετινή λίστα, αλλά δεν βρέθηκαν μεταξύ των επιλεγμένων. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες στις 8 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί στο Disney+.
Ο Τζον Σάικς, πρόεδρος του Ιδρύματος Rock and Roll Hall of Fame, δήλωσε: «Κάθε χρόνο, η τελετή ένταξης στο Rock and Roll Hall of Fame συγκεντρώνει τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της μουσικής για να τιμήσουν τους ήρωές τους που έχουν εμπνεύσει τη μουσική και την καριέρα τους».
«Οι καλλιτέχνες έρχονται από όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν μουσικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα» υπογράμμισε. Ο αείμνηστος Αμερικανός ενορχηστρωτής και τραγουδοποιός Τομ Μπελ, ο αείμνηστος Άγγλος πιανίστας, Νίκι Χόπκινς και η μπασίστρια Κάρολ Κέι θα τιμηθούν με το Βραβείο Μουσικής Αριστείας, το οποίο απονέμεται σε «καλλιτέχνες, μουσικούς, τραγουδοποιούς και παραγωγούς των οποίων η πρωτοτυπία και η επιρροή έχουν επηρεάσει δραματικά τη μουσική».
Performers and Presenters for Rock & Roll Hall of Fame Ceremony Include Doja Cat, Olivia Rodrigo, Elton John, Missy Elliott, David Letterman and More https://t.co/VSCqtg6zmg— Variety (@Variety) October 8, 2025
