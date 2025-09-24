Diddy: Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του, πρώην συνεργάτης του τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
Diddy: Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του, πρώην συνεργάτης του τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
Μετέτρεψε το όνειρό του να γίνει στυλίστας διασημοτήτων σε έναν εφιάλτη, υποστηρίζουν οι δικηγόροι του Ντεόντε Νας
Με μια νέα αγωγή βρίσκεται αντιμέτωπος ο Diddy λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του σχετικά με την καταδίκη του για μεταφορά προσώπων για ανήθικους σκοπούς. Όπως έκανε γνωστό το TMZ, ο Ντεόντε Νας, στυλίστας και πρώην συνεργάτης του 56χρονου ράπερ τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, οι δικηγόροι του Νας υποστηρίζουν ότι ο Diddy μετέτρεψε το όνειρό του να γίνει στυλίστας διασημοτήτων σε έναν εφιάλτη, έναν εφιάλτη που, όπως λένε, «αναγκαζόταν να υπομένει σχεδόν κάθε μέρα» κατά τη δεκαετία που εργάστηκε για εκείνον. Τα έγγραφα συνεχίζουν αναφέροντας: «Οι φρίκες που βίωσε ο κ. Νας συνεχίζουν να τον στοιχειώνουν ακόμη και μετά τη λήξη της συνεργασίας τους».
Η νομική ομάδα του υποστηρίζει ότι ο Diddy — μέσω της επαγγελματικής τους σχέσης — τον υπέβαλε σε «μια δεκαετία σεξουαλικών και σωματικών επιθέσεων, σεξουαλικής και λεκτικής παρενόχλησης, εμπορίας, εξευτελισμού και ταπείνωσης, απειλών κατά της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και ψυχολογικής χειραγώγησης».
Η αγωγή περιγράφει σειρά περιστατικών στα οποία ο Diddy φέρεται να επιτέθηκε στον Ντεόντε Νας. Ανάμεσα σε αυτά και ένα πάρτι το 2013 ή 2014, όπου φέρεται να εμφανίστηκε γυμνός μπροστά στον Νας και σε άλλους εργαζόμενους. Αναφέρεται επίσης ότι ο Diddy επανειλημμένα άγγιζε το σώμα του πρώην συνεργάτη του, χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Ο ράπερ φέρεται να έκανε «ανεπιθύμητες, ακατάλληλες, σεξουαλικές» παρατηρήσεις στον Νας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, με τους δικηγόρους να υποστηρίζουν ότι είχε εμμονή με τη σεξουαλική ταυτότητα του Νας και την ανέφερε συνεχώς μπροστά σε φίλους και συναδέλφους. Αυτά τα υποτιμητικά σχόλια, λένε, έκαναν τον εντολέα τους να νιώθει ότι αντικειμενοποιείται.
Επιπλέον, οι συνήγοροί του επικαλούνται αρκετά περιστατικά στα οποία ο Diddy φέρεται να ήταν σωματικά βίαιος και να κατέστησε σαφές ότι ο Νας ζούσε μόνο επειδή εκείνος το επέτρεπε. Ισχυρίζονται επίσης ότι χρησιμοποίησε την ισχύ του — και τις απειλές βλάβης — για να εξαναγκάσει τον Ντεόντε Νας να υπακούει και να παραμένει υπό τον έλεγχό του. Στα έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι ο Νας συνέχισε να λαμβάνει απειλές ακόμη και μετά τη λήξη της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να μη νιώθει ασφαλής.
Ο Νας είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης του Diddy — και όταν ο δικηγόρος του ράπερ τον ρώτησε αν σκόπευε να προχωρήσει στην κατάθεση αγωγής, εκείνος απάντησε: «Όχι, επικεντρώνομαι στο να βγω από εδώ». Όταν ρωτήθηκε αν είχε δικηγόρους για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στραφεί νομικά κατά του Diddy, είπε πως έχει δικηγόρους «για να τον προστατεύουν».
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, οι δικηγόροι του Νας υποστηρίζουν ότι ο Diddy μετέτρεψε το όνειρό του να γίνει στυλίστας διασημοτήτων σε έναν εφιάλτη, έναν εφιάλτη που, όπως λένε, «αναγκαζόταν να υπομένει σχεδόν κάθε μέρα» κατά τη δεκαετία που εργάστηκε για εκείνον. Τα έγγραφα συνεχίζουν αναφέροντας: «Οι φρίκες που βίωσε ο κ. Νας συνεχίζουν να τον στοιχειώνουν ακόμη και μετά τη λήξη της συνεργασίας τους».
Η νομική ομάδα του υποστηρίζει ότι ο Diddy — μέσω της επαγγελματικής τους σχέσης — τον υπέβαλε σε «μια δεκαετία σεξουαλικών και σωματικών επιθέσεων, σεξουαλικής και λεκτικής παρενόχλησης, εμπορίας, εξευτελισμού και ταπείνωσης, απειλών κατά της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και ψυχολογικής χειραγώγησης».
Η αγωγή περιγράφει σειρά περιστατικών στα οποία ο Diddy φέρεται να επιτέθηκε στον Ντεόντε Νας. Ανάμεσα σε αυτά και ένα πάρτι το 2013 ή 2014, όπου φέρεται να εμφανίστηκε γυμνός μπροστά στον Νας και σε άλλους εργαζόμενους. Αναφέρεται επίσης ότι ο Diddy επανειλημμένα άγγιζε το σώμα του πρώην συνεργάτη του, χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Diddy Sued by Longtime Stylist Deonte Nash For Sexual Battery https://t.co/F5gGzhPHIK pic.twitter.com/HIXajL9V9B— TMZ (@TMZ) September 24, 2025
Επιπλέον, οι συνήγοροί του επικαλούνται αρκετά περιστατικά στα οποία ο Diddy φέρεται να ήταν σωματικά βίαιος και να κατέστησε σαφές ότι ο Νας ζούσε μόνο επειδή εκείνος το επέτρεπε. Ισχυρίζονται επίσης ότι χρησιμοποίησε την ισχύ του — και τις απειλές βλάβης — για να εξαναγκάσει τον Ντεόντε Νας να υπακούει και να παραμένει υπό τον έλεγχό του. Στα έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι ο Νας συνέχισε να λαμβάνει απειλές ακόμη και μετά τη λήξη της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να μη νιώθει ασφαλής.
Ο Νας είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης του Diddy — και όταν ο δικηγόρος του ράπερ τον ρώτησε αν σκόπευε να προχωρήσει στην κατάθεση αγωγής, εκείνος απάντησε: «Όχι, επικεντρώνομαι στο να βγω από εδώ». Όταν ρωτήθηκε αν είχε δικηγόρους για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στραφεί νομικά κατά του Diddy, είπε πως έχει δικηγόρους «για να τον προστατεύουν».
Ειδήσεις σήμερα:
Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα