Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «The Great Beauty», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up», μίλησε στο περιοδικό «Variety» για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του. «Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε. «Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», συμπλήρωσε.Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόμενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη.