Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας
Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Τόνι Σερβίλο
Το νέο δράμα «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου και έλαβε θερμό χειροκρότημα από το κοινό στο Λίντο.
Οι παρευρισκόμενοι αποθέωσαν την ταινία, με τον Σορεντίνο να βρίσκεται επί σκηνής και να χαιρετά τους θαυμαστές του μέσα στο κατάμεστο Θέατρο Sala Grande. Ανάμεσα στους καλεσμένους της πρεμιέρας ήταν η Τίλντα Σουίντον και η Κέιτ Μπλάνσετ.
Το σενάριο του διάσημου σκηνοθέτη με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο και την Άννα Φερτσέτι ακολουθεί τον Mariano De Santis, στους τελευταίους μήνες της θητείας του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς καλείται να λάβει δύο κομβικές αποφάσεις: να επιτρέψει την ευθανασία με νόμο και να δώσει χάρη σε δύο καταδικασμένους για φόνο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
"La Grazia" earns a 4-minute standing ovation at #VeniceFilmFestival.https://t.co/yrsJQyERnG pic.twitter.com/ttmm7urTjP— Variety (@Variety) August 27, 2025
Venezia 82, La Grazia. 8 minuti di applausi alla premiere per il film di Paolo Sorrentino #BiennaleCinema2025 #Sorrentino pic.twitter.com/h5YBfmwzWS— CIAK (@ciakmag) August 28, 2025
@outpump
Paolo Sorrentino joined Toni Servillo on the red carpet at the Venice Film Festival for the world premiere of "La Grazia". #PaoloSorrentino #Lagrazia #ToniServillo #Venezia82 #DaVedere #RedCarpet #Cinema #filmtok #BiennaleCinema2025 #Venezia #biennaledivenezia #outpump♬ som original - ✮☆☆☆☆
Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «The Great Beauty», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.
Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up», μίλησε στο περιοδικό «Variety» για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του. «Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε. «Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», συμπλήρωσε.
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόμενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη.
