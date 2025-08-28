Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας
GALA
Πάολο Σορεντίνο La Grazia Φεστιβάλ Κινηματογράφος Βενετία

Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Τόνι Σερβίλο

Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας
Το νέο δράμα «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου και έλαβε θερμό χειροκρότημα από το κοινό στο Λίντο.

Οι παρευρισκόμενοι αποθέωσαν την ταινία, με τον Σορεντίνο να βρίσκεται επί σκηνής και να χαιρετά τους θαυμαστές του μέσα στο κατάμεστο Θέατρο Sala Grande. Ανάμεσα στους καλεσμένους της πρεμιέρας ήταν η Τίλντα Σουίντον και η Κέιτ Μπλάνσετ.

Το σενάριο του διάσημου σκηνοθέτη με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο  και την Άννα Φερτσέτι ακολουθεί τον Mariano De Santis, στους τελευταίους μήνες της θητείας του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς καλείται να λάβει δύο κομβικές αποφάσεις: να επιτρέψει την ευθανασία με νόμο και να δώσει χάρη σε δύο καταδικασμένους για φόνο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@outpump

Paolo Sorrentino joined Toni Servillo on the red carpet at the Venice Film Festival for the world premiere of "La Grazia". #PaoloSorrentino #Lagrazia #ToniServillo #Venezia82 #DaVedere #RedCarpet #Cinema #filmtok #BiennaleCinema2025 #Venezia #biennaledivenezia #outpump

♬ som original - ✮☆☆☆☆
Κλείσιμο
Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας

Ο Πάολο Σορεντίνο δέχτηκε θερμό χειροκρότημα για το «La Grazia» στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «The Great Beauty», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up», μίλησε στο περιοδικό «Variety» για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του. «Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε. «Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόμενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»

Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης