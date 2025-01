Γιώργος Κωνσταντίνου: Έκανε λογαριασμό στο TikTok και στο πρώτο του βίντεο υποδύθηκε χαρακτήρα του Squid Game

Απόλυτα ενεργός σε όλα τα... μέτωπα παραμένει ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου . Παρότι έχει ξεπεράσει τα 90 του χρόνια, όχι μόνο συνεχίζει να εμφανίζεται στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά πρόσφατα έκανε και λογαριασμό στο TikTok.Μισό αιώνα καριέρα έχει διάγει ο γνωστός ηθοποιός, όμως τώρα ήρθε η στιγμή να μπει στον κόσμο των social media. Συγκεκριμένα η ανάρτηση του κ. Κωνσταντίνου έγινε με αφορμή το βίντεο του δημιουργού περιεχομένου Νίκου Σταματέλου που επιχείρησε να φτιάξει καστ για το Squid Game με ηθοποιούς από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Εκείνος έβαλε τονστον ρόλο του πρωταγωνιστήΟ Νίκος Σταματέλος ανέφερε: «Θέλουμε κάποιον κακομοίρη που η ζωή τον χτυπάει αλύπητα και αυτό να σφίγγει τα δόντια και να γίνεται αλάνι. Θα ήθελα πάρα πολύ τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο James Stewart της Ελλάδας που αν είχε γεννηθεί στο εξωτερικό θα είχε ήδη δύο Οσκαρ, μπορεί να πουλήσει τέλεια και την οργή και την απογοήτευση».Έτσι, απαντώντας ουσιαστικά σε αυτή την ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου -προς έκπληξη όλων, αφού δεν είχε λογαριασμό στην πλατφόρμα- έφτιαξε ένα βίντεο στο οποίο υποδύεται για λίγα δευτερόλεπτα τον «456» από το Squid Game. Μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι πως ο λογαριασμός του ονομάζεται «i take my little hat», που σημαίνει «παίρνω το καπελάκι μου» από τη γνωστή ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».Φυσικά το βίντεο έχει πάνω από 130.000 προβολές με σχεδόν 20.000 like και πάμπολλα σχόλια. Στα σχόλια όλοι εκφράζουν την έκπληξή τους για το γεγονός πως ο 91χρονος ηθοποιός μπήκε στον κόσμο του TikTok.