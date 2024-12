Λίαμ Πέιν: Λίγο πριν τον θάνατό του είχε κατηγορηθεί ότι παρενοχλούσε με γυμνές εικόνες την πρώην σύντροφό του

Κλείσιμο

φέρεται να έστελνε στην πρώην αρραβωνιαστικιά του,, και στην οικογένειά της «ανεπιθύμητες και ενοχλητικές» άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο του εαυτού του πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με μια νομική προειδοποίηση που απέκτησε αποκλειστικά το Page Six.Σε μια επιστολή που εστάλη στον Πέιν, τον δικηγόρο του και τους μάνατζέρ του στις 9 Οκτωβρίου - μόλις μια εβδομάδα πριν ο τραγουδιστής πεθάνει τραγικά στο Μπουένος Άιρες - οι δικηγόροι της Χένρι ισχυρίστηκαν ότι είχε «επανειλημμένα στείλει ανεπιθύμητες και ενοχλητικές εικόνες και βίντεο στο παρελθόν στη Μάγια Χένρι, και στα μέλη της οικογένειας της Μάγια».Οι φερόμενες εικόνες περιλάμβαναν - αλλά δεν περιορίζονταν σε - «φωτογραφίες των γεννητικών του οργάνων και διάφορα βίντεο με τον κ. Πέιν να πραγματοποιεί σεξουαλικές πράξεις στον εαυτό του».Η επιστολή κατηγορούσε επίσης τον Πέιν ότι «επικοινωνούσε ενεργά» με τρίτους για να διανέμει «ερωτικό οπτικό υλικό» που απεικόνιζε την πρώην σύντροφό του με «προσωπικό τρόπο».Σύμφωνα με την επιστολή, η Χένρι έλαβε ένα μήνυμα στο Instagram στις 6 Οκτωβρίου από μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι γνώριζε καλά το πρώην μέλος των One Direction. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη και ο Πέιν άρχισαν να επικοινωνούν χρόνια πριν.Το Page Six εξέτασε ένα αντίγραφο του μηνύματος, στο οποίο το ανώνυμο άτομο ισχυρίζεται: «Ο κύριος λόγος που επικοινώνησα μαζί της είναι επειδή άρχισε να βομβαρδίζει το τηλέφωνό μου πολύ πρόσφατα σε ένα iCloud email, και όταν ρώτησα ποιος ήταν, άρχισε να με ρωτάει αν ήθελα γυμνά σου/της τωρινής του κοπέλας».Η τωρινή κοπέλα είναι κατά πάσα πιθανότητα η, με την οποία ήταν σε σχέση ο ποπ σταρ πριν φύγει από τη ζωή.Η γυναίκα είπε στη Χένρι ότι απάντησε «απολύτως όχι» στον Πέιν όσον αφορά τη λήψη φωτογραφιών των πρώην του και πρόσθεσε ότι ήθελε να ενημερώσει τη Χένρι σχετικά με τις πράξεις του Πέιν.Η γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης, σύμφωνα με το μήνυμα που εξασφάλισε το Page Six, ότι η Κάσιντι την είχε προσεγγίσει κάποια στιγμή ρωτώντας την γιατί ο αριθμός της είχε μπλοκαριστεί από το τηλέφωνο του συντρόφου της.