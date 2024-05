Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1kbjxg0yq5d)

τραγούδησαν το «Just The Way You Are» του Μπρούνο Μαρς για το επεισόδιο του J2US που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Μαΐου και απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο, μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την τραγουδίστρια. Ο σύντροφός της, άρχισε να τραγουδάει μόνος του ένα κομμάτι όλο νόημα. O Γιάννης Σεβδικαλής είπε ξανά Μπρούνο Μαρς, αλλά αυτή τη φορά το «Marry you» για να γονατίσει στη συνέχεια και να κάνει πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου.

Με δάκρυα στα μάτια η τραγουδίστρια αγκάλιασε τον σύντροφό της και του είπε το «ναι». Στο κοινό βρίσκονταν οι γονείς και του ενός και του άλλου που επίσης δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Μετά από την πρόταση γάμου, τόσο η Βίκυ Σταυροπούλου, όσο και η Δέσποινα Βανδή δάκρυσε από τη θέση της στην κριτική επιτροπή.

Γιάννης Σεβδικαλής περιέγραψε πώς οργάνωσε την πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου , στον τηλεοπτικό αέρα του «J2US» όπου συμμετέχουν.«Αχ, η καρδούλα μου το ξέρει! Το σύμπαν συνωμότησε πάρα πολύ γιατί η Σοφία είναι πολύ έξυπνη, ότι κατάφερα και τη σκαπούλαρα, πάλι καλά» είπε αρχικά ο παραολυμπιονίκης στο «Super Κατερίνα».Στην πορεία εξήγησε: «Πάνω από μήνα ήταν στο μυαλό μου απλά τον τελευταίο μήνα το σχεδίαζα. Ούτε στους γονείς ήθελα να το πω γιατί πολύ εύκολα θα διαρρεύσει».Με τη σειρά της, η Σοφία Κουρτίδου μίλησε για τη μητέρα του μέλλοντα συζύγου της, την οποία αγαπάει σαν δεύτερη μητέρα της. Όσο για το πότε σχεδιάζουν να παντρευτούν, η τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν βιαζόμαστε αλλά και δεν κρατιόμαστε».Ο αθλητής πρόσθεσε: «Φέτος είναι παραολυμπιακή χρονιά οπότε είναι λίγο δύσκολο». Τέλος, η Σοφία Κουρτίδου είπε ότι αρχικά, «θέλαμε να πάμε σε ένα ξωκλήσι να παντρευτούμε αλλά τώρα μας παίρνει τηλέφωνο όλη η Ελλάδα, οπότε δεν ξέρουν τι θα κάνουμε».Γιάννης ΣεβδικαλήςΣοφία Κουρτίδου



