Η Σοφία Κουρτίδου γιόρτασε τα γενέθλια της, σήμερα, Πέμπτη 21 Μαρτίου μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Σεβδικάλη.Η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με τον παραολυμπιονίκη και τη γάτα τους, κρατώντας την τούρτα στα χέρια της, η οποία μάλιστα απεικονίζει τους τρεις τους.Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ... γιατί μ' αυτές τις 2 πανέμορφες ψυχές στο σπίτι μας, γιορτάζουμε κάθε μέρα! Νιώθω τόσο ευγνώμων γιατί όλα όσα έχω ευχηθεί ποτέ... τα μοιράζομαι κάθε μέρα μαζί τους! Just the 3 of us!».Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε. Με αφορμή την ονομαστική του γιορτή, η κωμικός και μουσικός, είχε ανεβάσει ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram, με την ίδια και τον παραολυμπιονίκη.Στη λεζάντα της ανάρτησης, είχε γράψει: «O άνθρωπός μου γιορτάζει! Ο Γιάννης μου, ο Γιάννης μας. Ο Γιάννης που μας έχει κάνει όλους περήφανους αμέτρητες φορές με όσα έχει κατακτήσει στον αθλητισμό και στη ζωή κι εμένα προσωπικά με κάνει περήφανη καθημερινά για όλα όσα είναι. Ο άνθρωπος μου, που αγαπάω και θαυμάζω κάθε μέρα και πιο πολύ ακόμα, γιορτάζει κι εγώ γιορτάζω κάθε μέρα μαζί του. Χρόνια μας πολλά».