Μαρκ Γουόλμπεργκ για τον σκύλο συμπρωταγωνιστή του: Το να βλέπω πόσο δυνατή ήταν η ερμηνεία του ήταν φοβερό

εξήγησε ότι η νέα του ταινία «» είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που διακινδύνευσε ανιδιοτελώς αυτό που πίστευε ότι θα ήταν η κληρονομιά του για να σώσει ένα αξιαγάπητο πλάσμα.Βασισμένη στο βιβλίο του Σουηδού αθλητή Μίκαελ Λίντνορντ με τίτλο «Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home» (Ο σκύλος που διέσχισε τη ζούγκλα για να βρει σπίτι), η ταινία ακολουθεί τον Μάικλ Λάιτ, επικεφαλής μιας τετραμελούς ομάδας από τη Σουηδία, γνωστής ως Peak Performance, που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Περιπέτειας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υποδύονται οι Σίμου Λίου, Νάταλι Εμάνουελ και Άλι Σουλιμάν.Ο αγώνας 10 ημερών περιελάμβανε πεζοπορία 435 μιλίων στη Δομινικανή Δημοκρατία, αλλά και τρέξιμο, αναρρίχηση, καγιάκ και ορεινή ποδηλασία.Όταν ένας αδέσποτος σκύλος με το όνομα Άρθουρ (τον οποίο υποδύεται ο Ukai, διασταύρωση αυστραλιανού ποιμενικού, μπόρντερ κόλεϊ και μπουβιέ) αρχίζει να ακολουθεί την ομάδα σε μεγάλες αποστάσεις σε ανώμαλο έδαφος, ο Λάιτ πρέπει να αποφασίσει αν η νίκη είναι πιο σημαντική από το να φροντίσει τον σκύλο.«Ο στόχος του ήταν να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής σε αγώνες περιπέτειας», ανέφερε ο Μαρκ Γουόλμπεργκ σε συνέντευξή του στο screenrant. «Aποφασίζει όμως να τα εγκαταλείψει όλα για να σώσει αυτό το σκυλί που τον ακολούθησε. Με συγκίνησε και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια υπέροχη ταινία», πρόσθεσε.Αναφερόμενος στις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είπε: «Απλώς προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όλα όσο πιο αληθινά γινόταν. Βγήκαμε εκεί έξω, και τρέξαμε, κάναμε καγιάκ, ποδήλατο. Για να φτάσουμε σε κάθε τοποθεσία χρειάζονταν ώρες. Προσπαθήσαμε σκληρά, θεωρούσαμε ότι ο πόνος θα υποχωρούσε και η ταινία θα διαρκούσε για πάντα».Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο People σημείωσε ότι «όταν ξεκινά ο αγώνας για τη διάσωση του Άρθουρ, τότε αρχίζει και η πραγματική ταινία». «Αυτός ήταν αγώνας. Το να μπορώ να γυρίζω σκηνές με τον Ukai ως Άρθρουρ και να βλέπω πόσο δυνατή ήταν η ερμηνεία του ήταν φοβερό» διευκρίνισε.