Από τη Μελίνα και τον Τομ Χανκς στον Χορν και τη Λόπεζ - Διάσημα ζευγάρια που έζησαν μυθικούς έρωτες

Φρανκ Σινάτρα Άβα Γκάρντνερ

Μελίνα Μερκούρη και Ζυλ Ντασσέν

Ντέιβιντ Μπόουι και Ιμάν

Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και Λορίν Μπακόλ

Πολ Νιούμαν και Τζόαν Γούντγουορντ

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον

Γκόλντι Χόουν και Κερτ Ράσελ

Σπένσερ Τρέισι και Κάθριν Χέπμπορν

Δημήτρης Χορν Έλλη Λαμπέτη

Μπεν Αφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ

Οι σταρ αγαπούν όπως και οι κοινοί θνητοί, αλλά οι έρωτές τους αποκτούν κινηματογραφικές διαστάσεις λόγω της φήμης τους και των ακάματων παπαράτσι. Και παρότι η Ιστορία είναι γεμάτη από ζευγάρια διάσημων, κάποια από αυτά έχουν αφήσει περισσότερο το στίγμα τους με διαφορά πάθους, διάρκειας ή σκανδάλων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εκείνα που κόντρα στις σειρήνες της σόουμπιζ και στους προσωπικούς τους δαίμονες παρέμειναν πιστά στον γαμήλιο όρκο τους να είναι μαζί μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.Οπως η Ελληνίδα σταρ με διεθνή ακτινοβολία και μετέπειτα υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και ο Γάλλος σκηνοθέτης, των οποίων ο έρωτας και ο γάμος κράτησαν 28 χρόνια, μέχρι που εκείνη έφυγε από τη ζωή το 1994. Ή ο Βρετανός ροκ σταρ Ντέιβιντ Μπόουι και η Σομαλή σούπερ μόντελ Ιμάν, που ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα το 1990 στο πρώτο τους ραντεβού, το οποίο είχε ενορχηστρώσει για λογαριασμό τους ένας διορατικός κοινός φίλος, παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και έζησαν μαζί μέχρι το 2016 που εκείνος νικήθηκε από τον καρκίνο.Ενα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια της κατηγορίας είναι οκαι η εκθαμβωτική ξανθιά Λορίν Μπακόλ , δύο μύθοι του χρυσού Χόλιγουντ, που συναντήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «To have and have not» το 1944 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο, αδιαφορώντας για τα 25 χρόνια διαφοράς στην ηλικία τους. Μέχρι και τον θάνατό του το 1956, εκείνος την αποκαλούσε «kiddo» (μικρούλα). Πολ Νιούμαν και η Τζόαν Γούντγουορντ έζησαν μαζί ακριβώς μισό αιώνα παθιασμένου έρωτα. Γνωρίστηκαν το 1953, όταν εκείνος έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Picnic» και εκείνη έκανε πρόβες ως αντικαταστάτρια. Η έλξη ήταν αμοιβαία, αλλά ο Νιούμαν ήταν παντρεμένος. Οταν ξανασυναντήθηκαν στο σετ της ταινίας «Το μακρύ καυτό καλοκαίρι», το 1957, η έλξη μετατράπηκε σε έρωτα και το διαζύγιο του Νιούμαν ήταν η αναπόφευκτη εξέλιξη. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα και παρέμειναν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του, το 2008.Παρότι εκείνος, λόγω της εντυπωσιακής ομορφιάς του που πήγαινε ασορτί με το ταλέντο του, θεωρούνταν sex symbol της εποχής, θα εξομολογούνταν αργότερα ότι η σύζυγός του, εξίσου όμορφη και χαρισματική ηθοποιός, ήταν εκείνη που τον είχε μετατρέψει σε μηχανή του σεξ. Κάποια από τα τολμηρά γράμματα του Νιούμαν προς τη Γούντγουορντ μαζί με λεπτομέρειες της ερωτικής ζωής τους και ανέκδοτες φωτογραφίες τους ήταν το περιεχόμενο του βιβλίου «Head Over Heels: Joanne Woodward and Paul Newman - A Love Affair in Words and Pictures», που κυκλοφόρησε το περασμένο φθινόπωρο με συγγραφέα την κόρη τους Μελίσα Νιούμαν.Σε άλλες περιπτώσεις, η ζωή παίρνει ιδέες από τον κινηματογράφο. Οπως συνέβη στην Μπλέικ Λάιβλι και τον Ράιαν Ρέινολντς , που υποδύθηκαν τόσο πειστικά τους ερωτευμένους στην ταινία «Green Lantern» το 2010 ώστε το πίστεψαν και οι ίδιοι.Δεκατέσσερα χρόνια μετά -εκ των οποίων τα δώδεκα είναι παντρεμένοι-, τέσσερα παιδιά και αναρίθμητες διαδικτυακές πλάκες εκατέρωθεν, εξακολουθούν να το πιστεύουν. Αλλοι, πάλι, χρειάστηκε να συναντηθούν αρκετές φορές σε σετ ταινιών και κοσμικά events για να συνειδητοποιήσουν ότι η φιλία που είχε αρχίσει να τους δένει ήταν απλά το αρχικό στάδιο ενός μεγάλου έρωτα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται o Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον, των οποίων οι δρόμοι χρειάστηκε να διασταυρωθούν σε δύο ταινίες («Bossom Budies» το 1981 και «Volunteers» το 1985) για να αποφασίσουν ότι δεν ήθελαν πια να συναντιούνται μόνο τυχαία. Ο γάμος τους μετράει πλέον 36 χρόνια, δύο παιδιά και πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, την πατρίδα των γονιών της Γουίλσον, που και ο Χανκς έχει αγαπήσει σαν δική του.Για άλλα ζευγάρια ο γάμος δεν είναι απαραίτητη συνθήκη για να παραμένουν μαζί. Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χόουν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The One and Only, Genuine, Original Family Band», το 1968, όταν και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους κινηματογραφικά βήματα. Συναντήθηκαν ξανά το 1984 στο σετ της ταινίας «Swing Shift», και οι δύο φρεσκοχωρισμένοι από τους πρώην συζύγους τους, και έδωσαν το πρώτο τους ραντεβού την ίδια χρονιά, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου - όσο ύποπτα κλισέ κι αν ακούγεται. Πενήντα χρόνια μετά παραμένουν μαζί, ακόμα ερωτευμένοι και ακλόνητοι στην αρχική απόφασή τους να μην ανταλλάξουν γαμήλιους όρκους.Στον αντίποδα των ορκισμένων εχθρών του γάμου, άλλα ζευγάρια δεν παντρεύτηκαν γιατί δεν τους επιτρεπόταν. Οι χολιγουντιανοί μύθοι Κάθριν Χέπμπορν καιέζησαν για 26 χρόνια έναν μεγάλο έρωτα εντός και εκτός πλατό, που ούτε επισημοποίησαν, αλλά ούτε καν δημοσιοποίησαν γιατί εκείνος δεν μπορούσε να πάρει διαζύγιο από την εν διαστάσει σύζυγό του Λουίζ. Η παράνομη σχέση τους ήταν ένα από τα κοινά μυστικά του Χόλιγουντ - όλοι γνώριζαν, κανένας δεν μιλούσε. Οι δύο οσκαροβραβευμένοι ηθοποιοί είχαν ερωτευτεί στο σετ της ταινίας «Η γυναίκα της χρονιάς», το 1942. Λόγω της αναμφισβήτητης κινηματογραφικής χημείας τους, συμπρωταγωνίστησαν σε οχτώ ακόμα ταινίες.Η τελευταία τους ήταν το «Μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ», το 1967. Λίγες μέρες μετά το τέλος των γυρισμάτων, ο Τρέισι θα έφευγε από τη ζωή στα 67 του. Στα Οσκαρ του 1968 ήταν και οι δύο υποψήφιοι για τις ερμηνείες τους, εκείνος μεταθανάτια. Το κέρδισε μόνο η Χέπμπορν, αλλά λόγω του πένθους που δεν μπορούσε να ομολογήσει δημοσίως δεν είχε παραβρεθεί στην τελετή απονομής. Μόλις το 1983 θα αποφάσιζε να αποκαλύψει τη σχέση που τη στοίχειωσε, όταν είχε πλέον αποβιώσει και η Λουίζ Τρέισι.Στην κατηγορία «καταραμένοι έρωτες» ή έστω τόσο θυελλώδεις που ήταν καταδικασμένοι να μην αντέξουν, το Οσκαρ κερδίζουν οκαι η Λιζ Τέιλορ , που παντρεύτηκαν, χώρισαν, ξαναπαντρεύτηκαν και ξαναχώρισαν, τη δεύτερη φορά οριστικά και αμετάκλητα, ύστερα από εκατοντάδες ομηρικούς καβγάδες που διαδέχονταν τις ισάριθμες έντονες στιγμές πάθους. Χάρη στην παροιμιώδη γενναιοδωρία του Μπάρτον, που έπειτα από κάθε καβγά χάριζε στην αγαπημένη του ένα ακόμα κόσμημα αμύθητης αξίας, η Τέιλορ έχει μείνει στην ιστορία ως η βασίλισσα των διαμαντιών.Εξίσου θυελλώδης, χωρίς όμως τα πολύτιμα κοσμήματα, ήταν και ο έρωτας του Δημήτρη Χορν και της Ελλης Λαμπέτη , που είχαν γνωριστεί όταν εκείνη φοιτούσε στη δραματική σχολή. Η παθιασμένη σχέση τους κράτησε μόλις έξι χρόνια και στο διάστημά της οι δύο κορυφαίοι Ελληνες ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει σε θεατρικές παραστάσεις και σε έξι από τις καλύτερες ταινίες των 50s, ανάμεσά τους τα «Κυριακάτικο ξύπνημα» και «Κάλπικη λίρα». Χώρισαν ξαφνικά το 1959 χωρίς να αποκαλύψουν ποτέ τον λόγο και έκτοτε δεν ξανασυνεργάστηκαν. Το κοινό δεν ξεπέρασε ποτέ τον χωρισμό τους - και ίσως ούτε και οι ίδιοι.Δύο χρόνια νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει το διαζύγιό τους ο Φρανκ Σινάτρα και η, ένα ακόμα μυθικό ζευγάρι του Χόλιγουντ. Ο Σινάτρα είχε χωρίσει την πρώτη του σύζυγο Νάνσι Μπαρμάτο το 1951 για να παντρευτεί τη θεϊκά όμορφη Γκάρντνερ. Σύμφωνα με τις φήμες, αυτά που τους ένωναν ήταν το πάθος για το σεξ αλλά και για τις ασυδοσίες κάθε είδους. Αυτά που τους χώριζαν ήταν οι εκρηκτικοί χαρακτήρες τους και οι απανωτές απιστίες που διέπρατταν και οι δύο. Μετά τον χωρισμό τους, ο Σινάτρα καταρρακώθηκε ψυχικά και επαγγελματικά. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2015, η κόρη του Νάνσι θα αποκάλυπτε ότι ο πατέρας της είχε εξομολογηθεί ότι ο γάμος του με την Αβα ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Αλλά και το πιο φωτογενές.Οι τελευταίοι εναπομείναντες ρομαντικοί πάντως ταυτίζονται περισσότερο με την ιστορία των Μπένιφερ . Ο Μπεν Αφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ είχαν μια σχέση λουσμένη στα παπαρατσικά φώτα από το 2002. Ο γάμος που είχαν προαναγγείλει για το 2003 αναβλήθηκε και αρχές του 2004 ήρθε και ο χωρισμός τους. Που, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν οριστικός. Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε το 2021 και παντρεύτηκαν με τελετή-υπερπαραγωγή στο Λας Βέγκας το 2022, με τους παπαράτσι να εξακολουθούν να είναι η σκιά τους και να απαθανατίζουν τους καβγάδες και τις συμφιλιώσεις τους μέχρι και σήμερα. Μπορεί να μην είναι το πιο αρμονικό ζευγάρι διασημοτήτων, αλλά σίγουρα είναι εκείνοι που παλεύουν να επιβεβαιώσουν το κλισέ ότι οι αληθινοί έρωτες κρατάνε για πάντα. Ισως.







