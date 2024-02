Κλείσιμο

Η νέα σειρά της, «», με θέμα τον απόηχο της δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑτο 1865 και τις προσπάθειες σύλληψης του δολοφόνου του θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο.Η σειρά συνδυασμός ιστορικής φαντασίας και θρίλερ συνωμοσίας, όπως περιγράφεται από την υπηρεσία streaming, επικεντρώνεται στον υπουργό Πολέμου του Λίνκολν, Έντγουιν Στάντον που είναι αποφασισμένος να συλλάβει τον δολοφόνο του Λίνκολν και να προστατεύσει την κληρονομιά του αείμνηστου προέδρου.Ο Τομπάιας Μένζις, γνωστός από τις σειρές Game of Thrones και Outlander και από τον ρόλο του ως πρίγκιπας Φίλιππος στην τρίτη και τέταρτη σεζόν του The Crown θα πρωταγωνιστήσει ως Έντγουιν Στάντον, ο οποίος οργάνωσε το ανθρωποκυνηγητό για τον Τζον Γουίλκς Μπουθ.Η σειρά είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τζέιμς Σουάνσον «Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer» (2007) που αφηγείται την ιστορία δολοφονίας, ίντριγκας και προδοσίας και «το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην αμερικανική ιστορία».Ο Αβραάμ Λίνκολν, ο 16ος πρόεδρος των ΗΠΑ, στις 14 Απριλίου του 1865 παρακολουθούσε θεατρικό έργο με τη σύζυγό του στο θέατρο Φορντ στην Ουάσινγκτον. Κατά τη διάρκεια της τρίτης πράξης, ο Λίνκολν πυροβολήθηκε από τον ηθοποιό, Τζον Γουίλκς Μπουθ.Από τις 14 Απριλίου έως τις 26 Απριλίου του 1865, όπως αναφέρει ο Αμερικανός συγγραφέας, ο Στάντον «οδήγησε τα στρατεύματα του ιππικού της Ένωσης σε μια άγρια, 12ήμερη καταδίωξη από τους δρόμους της Ουάσιγκτον, στους βάλτους του Μέριλαντ και στα δάση της Βιρτζίνια, ενώ το έθνος, ακόμα αναστατωμένο από τον εμφύλιο πόλεμο που μόλις τελείωσε, παρακολουθούσε με τρόμο και θλίψη».Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην Apple TV+ με δύο επεισόδια στις 15 Μαρτίου.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ