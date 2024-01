Άρμι Χάμερ: Πρώην του λέει ότι τη σημάδεψε με τατουάζ στο πρώτο ραντεβού και εξηγεί το «φετίχ κανιβαλισμού» του

Άρμι Χάμερ αποκάλυψε η κωμικός Μπρίτανι Σμιτ, αναφερόμενη - μεταξύ άλλων - στις Λεπτομέρειες για τη σύντομη ερωτική σχέση που είχε με τον ηθοποιόαποκάλυψε η κωμικός, αναφερόμενη - μεταξύ άλλων - στις αμφιλεγόμενες σεξουλικές πρακτικές του 37χρονου σταρ, οι οποίες έγιναν γνωστές μέσα από καταγγελίες γυναικών που βρέθηκαν στο κρεβάτι μαζί του.

Μιλώντας στο podcast της φίλης της Μπρίτανι Φάρλαν «This is the worst», η Σμιτ είπε ότι ο Χάμερ τη «σημάδεψε» με τατουάζ κατά τη διάρκεια του πρώτου τους ραντεβού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο stick and poke που δεν απαιτεί τη χρήση μηχανήματος, αλλά μόνο μιας βελόνας με μελάνι.

«Μπορώ να πω ότι φταίω εγώ που δεν είδα πρόσεξα αυτό το προειδοποιητικό καμπανάκι. Είμαι Ταύρος, οπότε λατρεύω τα red flags. Έτσι, το πρώτο βράδι που βρεθήκαμε, έκανε και στους δυο μας τατουάζ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σμιτ, σοκάροντας την παρουσιάστρια που πίστευε ότι τα τατουάζ είχαν γίνει αργότερα μέσα στη σχέση τους.









stick and poke τατουάζ, σύντομα παρήγγειλε εξοπλισμό και μηχανήματα για να «εξελίξει» το χόμπι του. Σύντομα άρχισε να κάνει «τατουάζ σε αγνώστους», αποκαλώντας την τέχνη του «Cannibal Ink», μια αναφορά στο σκάνδαλο του 2021 που προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στην καριέρα του. Υπενθυμίζεται ότι ο σταρ είχε κατηγορηθεί από πρώην ερωμένες του για ακραίες BDSM πρακτικές στο κρεβάτι, και για ένα «φετίχ κανιβαλισμού» που εκφραζόταν με δαγκωνιές στο δέρμα των παρτενέρ του. «Είναι στο χέρι μου. Είναι χαριτωμένα», είπε η 32χρονη γυναίκα για τα σχέδια που ζωγράφισε με μελάνι στο δέρμα της ο εκκεντρικός ηθοποιός. Σύμφωνα με την ίδια, αν και στην αρχή ο Χάμερ έκανε μόνο, σύντομα παρήγγειλε εξοπλισμό και μηχανήματα για να «εξελίξει» το χόμπι του. Σύντομα άρχισε να κάνει «τατουάζ σε αγνώστους», αποκαλώντας την τέχνη του «Cannibal Ink», μια αναφορά στο σκάνδαλο του 2021 που προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στην καριέρα του. Υπενθυμίζεται ότι ο σταρ είχε κατηγορηθεί από πρώην ερωμένες του για ακραίες BDSM πρακτικές στο κρεβάτι, και για ένα «φετίχ κανιβαλισμού» που εκφραζόταν με δαγκωνιές στο δέρμα των παρτενέρ του.

«Νόμιζε ότι ήταν αστείο και του είπα, "καλύτερα να μην το διαφημίζεις πολύ αυτό". Αλλά ναι, κάναμε ασορτί τατουάζ την πρώτη νύχτα, που είχα κάπως σκοτεινή διάθεση».





Πέιτζ Λορέντζε, είχε ισχυριστεί στο παρελθόν στο Page Six ότι ο ηθοποιός είχε χαράξει το γράμμα «Α» κοντά στον κόλπο της με ένα μαχαίρι, όμως ο δικηγόρος του Χάμερ είπε αργότερα σε δήλωσή του ότι οι όποιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο εραστών «ήταν απολύτως συμφωνημένες και συναινετικές». Υπενθυμίζεται ότι μια άλλη πρώην του Χάμερ, η, είχε ισχυριστεί στο παρελθόν στο Page Six ότι ο ηθοποιός είχε χαράξει το γράμμα «Α» κοντά στον κόλπο της με ένα μαχαίρι, όμως ο δικηγόρος του Χάμερ είπε αργότερα σε δήλωσή του ότι οι όποιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο εραστών «ήταν απολύτως συμφωνημένες και συναινετικές».

Η Σμιτ εξήγησε στο podcast ότι ο σταρ του «Call me by your name» ήταν πολύ ειλικρινής το διάστημα που ήταν μαζί, και «πολύ πρόθυμος» να μιλήσει πολύ πρόθυμος να μιλήσει για τα φετίχ του, τα οποία περιέγραφε ως «έναν κύκλο ολοκλήρωσης». «Είμαι μέσα σου. Θέλω να είσαι μέσα μου», φέρεται να της είπε κάποια στιγμή, με την ίδια να απαντά αστειευόμενη «Δεν σου φτάνει να βάλω ένα δάχτυλο στον κ@@ο σου;».







Για την 32χρονη πρώην του Χάμερ, το «φετίχ κανιβαλισμού» του δεν είναι παρά η επιθυμία του να δοκιμάζει τα όρια των παρτενέρ του δαγκώνοντας το σώμα τους. «Υπήρχαν στιγμές που ήταν πολύ άγριο, του έλεγα να σταματήσει και το έκανε. Υπήρχε συναίνεση σε όλα όσα συνέβαιναν μεταξύ μας. Δεν είχα εμπειρίες όπως τα άλλα κορίτσια», σημείωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η δικιά της εμπειρία δεν αναιρεί τα λεγόμενα των άλλων γυναικών.





Μαρίνα Γκρις, με την οποία τελικά αρραβωνιάστηκε. Όμως και αυτή η σχέση έληξε άδοξα, όπως ανακοίνωσε η Γκρις νωρίτερα αυτό το μήνα. Η 26χρονη δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ήξερε τις συζητήσεις και τις ιστορίες που κυκλοφορούν» για τον σταρ του κινηματογράφου, αλλά επέμεινε ότι οι εμπειρίες της μαζί του ήταν «θετικές και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν αυτούς τους ισχυρισμούς». Το βραχύβιο ειδύλλιο του ζευγαριού τελικά διαλύθηκε και ο Χάμερ έκανε δεσμό με τη Μαρίνα Γκρις, με την οποία τελικά αρραβωνιάστηκε. Όμως και αυτή η σχέση έληξε άδοξα, όπως ανακοίνωσε η Γκρις νωρίτερα αυτό το μήνα. Η 26χρονη δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ήξερε τις συζητήσεις και τις ιστορίες που κυκλοφορούν» για τον σταρ του κινηματογράφου, αλλά επέμεινε ότι οι εμπειρίες της μαζί του ήταν «θετικές και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν αυτούς τους ισχυρισμούς».

