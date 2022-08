Άρμι Χάμερ: Δείτε το trailer του ντοκιμαντέρ για τα «σκοτεινά» πάθη του - «Είμαι 100% κανίβαλος»

Κλείσιμο

Τις φερόμενες βίαιες σεξουαλικές φαντασιώσεις του Άρμι Χάμερ αλλά και τις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας της οικογένειάς του «ξεδιπλώνει» μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, στο οποίο συμμετέχει η... θεία του 35χρονου ηθοποιού και δύο από τις πρώην ερωμένες του.Στο νέο trailer που κυκλοφόρησε για το, η Κόρτνεϊ Βουτσέκοβιτς και η Τζούλια Μόρισον περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την ταραχώδη σχέση τους με τον πρωταγωνιστή του «Call me by your name». «Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σχέσης μου με τον Άρμι Χάμερ», λέει η Βουτσέκοβιτς στην αρχή του τρέιλερ, έχοντας προηγουμένως πάρει βαθιές ανάσες για να ηρεμήσει, ενώ οι κινήσεις της αποκαλύπτουν τη νευρικότητά της.Οι δύο νεαρές γυναίκες δείχνουν στον φακόπου λένε ότι τους έστειλε ο Χάμερ κατά τη διάρκεια του ερωτικού δεσμού τους, και τα οποία περιγράφουν τις βίαιες σεξουαλικές φαντασιώσεις που ήθελε να αναπαραστήσει με την καθεμιά τους. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το διαβόητο μήνυμα«Αυτό δεν το έχω χωνέψει ακόμη» εμφανίζεται να λέει η Μόρισον, που στη συνέχεια διαβάζει δυνατά ένα μήνυμα από τον Χάμερ: «Έχω τη φαντασίωση να μου αποδείξει μια γυναίκα την αγάπη της και την αφοσίωσή της δεχόμενη να τη δέσω σε ένα δημόσιο μέρος τη νύχτα, όπου ο καθένας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα το σώμα της. Και να δω αν θα γ@@@σει αγνώστους για χάρη μου».Ένας από τους συμπαραγωγούς της σειράς τριών επεισοδίων που θα κάνει πρεμιέρα στο Discovery+ στις 2 Σεπτεμβρίου είναι η θεία του ηθοποιού,. Στο τρέιλερ εμφανίζεται και εκείνη, λέγοντας ότι οι κατηγορίες εις βάρος του ανιψιού της δεν την εξέπληξαν, καθώς το σκοτάδι αποτελεί «παράδοση» της οικογένειας των Χάμερ. «Όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά για τον Άρμι, δεν έπαθα σοκ. Δεν ξυπνάς απλώς μια μέρα και γίνεται ένας χειριστικός κακοποιητής. Οι ρίζες αυτής της συμπεριφοράς είναι πολύ βαθιές».Το ντοκιμαντέρ είναι το τελευταίο κεφάλαιο του μεγάλου σκανδάλου που το 2021 «γκρέμισε» την καριέρα του δημοφιλούς σταρ του Χόλιγουντ. Αρκετές γυναίκες βγήκαν δημόσια και μίλησαν για τις τραυματικές τους εμπειρίες με τον Χάμερ, ενώ ακολούθησε και έρευνα από την Αστυνομία του Λος Άντζελες. Πρόσφατα δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι ο πρώην σταρ εργάζεται πλέον ωςγια λογαριασμό ενός θερέτρου στα νησιά Κέιμαν , έχοντας προηγουμένως περάσει ένα διάστημα σε κέντρο απεξάρτησης.Στο τρέιλερ, τόσο η Βουτσέκοβις όσο και η Μόρισον λένε ότι η σχέση τους με τον Χάμερ ξεκίνησε ειδυλλιακά. «Στην αρχή ένιωθα ότι όλα ήταν τέλεια, ότι ζούσα κάτι καταπληκτικό. Πώς γίνεται να είναι κανείς τόσο όμορφος, έξυπνος, αστείος», θυμάται η Βουτσέκοβιτς. «Όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Λίγο λίγο, σε φέρνει όλο και πιο κοντά στα όριά σου. Είσαι απολύτως δική του».Σύμφωνα με την ίδια, οι σκοτεινές επιθυμίες του Χάμερ άρχισαν να κλιμακώνονται αφού της άφησε ένα χειρόγραφο σημείωμα όπου της έγραφε ότι. Περιγράφει επίσης ότι ο ηθοποιός την έδενε τόσο σφιχτά κατά τη διάρκεια του σεξ, που έφτασε στο σημείο να κλείνει τα μάτια και να περιμένει να τελειώσει η πράξη.«Έκανε σαν τρελός. Τα σχοινιά ήταν γύρω από τον λαιμό σου, τους καρπούς σου, τους αστραγάλους σου, είσαι τελείως ακινητοποιημένη. Απλώς έκλεινα τα μάτια μέχρι να τελειώσει» αναφέρει και δείχνει τη φωτογραφία με τα σχοινιά που της είχε στείλει ο πρώην εραστής της.Η Μόρισον είπε ότι η σχέση της με τον Χάμερ ξεκίνησε με τον ίδιο να την εκθειάζει και να την αποκαλεί την ιδανική γυναίκα για εκείνον. Στο τέλος όμως της σχέσης τους, για το μόνο πράγμα που ήθελε να μιλάνε ήταν για ταΣτο trailer ακούγεται και ένα ηχητικό μήνυμα που φέρεται να ηχογράφησε ο Χάμερ και αναφέρει: «Το στοίχημα που ήθελα να βάλω θα περιλάμβανε να έρθω στο σπίτι σου, να σε ακινητοποιήσω πλήρως δένοντάς σε και να κάνω ό,τι θέλω σε κάθε τρύπα του κορμιού σου μέχρι να τελειώσω μαζί σου».Η Κέισι Χάμερ, αδερφή του πατέρα του Άρμι, η οποία αποξενώθηκε από την υπόλοιπη οικογένεια αφού «αγνοήθηκε» στη διαθήκη της τεράστιας περιουσίας του παππού της το 1990, εξηγεί στο ντοκιμαντέρ ότι η βία είναι χαρακτηριστικό της οικογένειας.