Στέφανος Δημουλάς: Μου είχαν κάνει πρόταση να παίξω στο Crown, αλλά αρνήθηκα

Στέφανος Δημουλάς είχε δεχτεί πρόταση από το Netflix για να λάβει συμμετοχή σε ένα από τα πιο δημοφιλή πρότζεκτ της πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, ο χορευτής αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ότι του έκαναν πρόταση από το « Crown », τη σειρά που ακολουθεί τα γεγονότα της βασιλικής οικογένειας και τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρόλα αυτά, εκείνος απάντησε αρνητικά. Όπως εξήγησε: «Μου είχαν κάνει πρόταση να παίξω στο The Crown, αλλά αρνήθηκα. Μου ζήτησαν να παίξω έναν από τους χορευτές στην πέμπτη σεζόν. Είπα όχι γιατί είχαμε τα γυρίσματα του "Dancing with the Stars". Δεν μπορούσα. Δεν θα έλεγα όχι σε τέτοια πρόταση, αν μπορούσα να πάω».