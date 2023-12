Ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς σύμφωνα με το Variety

Σύμφωνα με το δημοφιλές αμερικανικό περιοδικό, το καλύτερο τραγούδι για το 2023, ανήκει στην Μπίλι Άιλις και συνδέεται άρρηκτα με την πιο viral ταινία του έτους, την «Barbie».

Πρόκειται για το κομμάτι με τίτλο «What Was I Made For?», το οποίο και γράφτηκε για το soundtrack του δημοφιλές φιλμ.