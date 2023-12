Κλείσιμο

ντύνεται σύμφωνα με το χριστουγεννιάτικο πνεύμα, όπως φάνηκε από τις αναρτήσεις της στο Instagram, ενώ έντονη ήταν και η εορταστική της διάθεση.Το 50χρονο σούπερ μόντελ επέλεξε να φορέσει ένα σατέν κόκκινο πουκάμισο που άφησε ξεκούμπωτο για να αναδείξει το μαύρο αστραφτερό σουτιέν της, το οποίο συνδύασε με μια αστραφτερή μίντι φούστα.Η κριτής του «America's Got Talent» έδειξε ένα κοντινό πλάνο της εμφάνισής της σε μια βιντεοσκοπημένη ανάρτηση στο Instagram. Καθώς χορεύει και ακούγεται το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράϊα Κάρεϊ, η Κλουμ φαίνεται να οδηγεί ένα κάμπριο αυτοκίνητο, ενώ βιντεοσκοπεί τον εαυτό της, προχωρώντας σε κάποιες σέξι κινήσεις και παίζοντας με τα μαλλιά της.Η Κλουμ μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της,. Οι δυο τους περιβάλλονταν από πολλά μπαλόνια με κόκκινες καρδιές και πόζαραν δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.