Η γαλλική αυτοκρατορία των κοσμημάτων Cartier - Οι θρύλοι πίσω από τις δημιουργίες

Εργο του Zορζ Μπαρμπιέ για τον Cartier

Σκίτσο από αρχείο του οίκου

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ λάτρευε τα Cartier

Κολιέ με βαθυτυπία πάνθηρα (2021)

Καρφίτσα του 1948: η πρώτη φορά που ο πάνθηρας του Cartier απεικονίζεται τρισδιάστατα

Tο λεύκωμα της Assouline «Cartier: The Impossible Collection»

Η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο της εποχής Καπισίν στη βιτρίνα της βρετανικής μπουτίκ (1964)

Κολιέ- τίγρης (2021)

Η Σουηδέζα ηθοποιός Ανίτα Eκμπεργκ προτιμούσε τα διαμάντια από τα σταφύλια στα 60s

Διαφήμιση για το βραχιόλι Cartier Love (1977)

Ο Στιβ ΜακΚουίν με το αγαπημένο του ρολόι (1968)

Τιάρα με πολύτιμους λίθους του 1937

του δασκάλου του, οίδρυσε την Cartier το 1847 εν μέσω της συνεχιζόμενης Γαλλικής Επανάστασης. Με την άνοδο της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, η επιχείρηση αναπτύχθηκε με το άνοιγμα της πρώτης μπουτίκ Cartier τοΣτη συνέχεια, ο γιος τουπου ανέλαβε τα ηνία, μετέφερε την μπουτίκ στην περίφημη Rue de la Paix, στητου Παρισιού. Οι γιοι του Αλφρεντ επέκτειναν το brand στο εξωτερικό, με καταστήματα στοκαι τη Νέα Υόρκη. Οι επαναστατικές ιδέες, όπως η χρήση πλατίνας στα κοσμήματα, χάρισαν στον Καρτιέ τον τίτλοδιαθέτει περισσότερες από, με αριστοτεχνικές δημιουργίες που δεν περιορίζονται στα κοσμήματα και μόνο. Γνωστή για τα χαρακτηριστικά της κομμάτια, όπως τακαι τοη φίρμα είναι συνώνυμη της τέχνης και του διαχρονικού σχεδιασμού, του απαράμιλλου στιλ και της ασυναγώνιστης τεχνογνωσίας. Καθεμία από τις δημιουργίες που συνθέτουν τις εκπληκτικές συλλογές κατασκευάζεται με όλα όσα εγγυώνται την αντοχή στον χρόνο και φέρει την αυθεντική σφραγίδα του οίκου. Πρόκειται εξάλλου για αθάνατα κομμάτια-επενδύσεις που προορίζονται να φορεθούν για πολλά χρόνια και δεκαετίες, ώσπου μια μέρα να περάσουν στους κληρονόμους των κατόχων τους.βάδιζαν πάντα χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί. Ενα από τα οράματα που εξακολουθεί να υπηρετεί ο γαλλικός οίκος είναι η συμβολή του στην Τέχνη, κυρίως στον κινηματογράφο, και με αυτό το σκεπτικό η Cartier παραμένει επίσημος συνεργάτης τουΜε ισορροπημένες αναλογίες και καθαρές γραμμές, το Τhe Trinity Ring είναι το λατρεμένο δαχτυλίδι που ακροβατεί στα όρια του κοσμήματος και της γλυπτικής και το έχουν τιμήσει φορώντας το θρυλικές γυναίκες αλλά και άνδρες: η, ο, ηκαι οδεν το αποχωρίζονταν ποτέ από τον παράμεσό τους.όχι μόνο στον, αλλά και στον ισχυρό συμβολισμό, αφού η εμβληματική δημιουργία με τις τρεις λιτές αλληλένδετες βέρες επιδέχεται αμέτρητες ερμηνείες: από μια χειρονομία αγάπης που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά ως κληρονομιά μέχρι ένα σύμβολο αδελφικής φιλίας ή υπόσχεση αιώνιας αφοσίωσης. Εναν αιώνα μετά την κυκλοφορία του, το 1924,ιστορία της η Cartier προσπαθεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του νεότερου κοινού. Οκαι ηέχουν ήδη μακροχρόνιες συνεργασίες με τον οίκο, ενώ στα πιο φρέσκα πρόσωπα που προωθούν το brand βλέπουμε από τουςκαιμέχρι την Τζίσου από το Κ-pop συγκρότημα Blackpink. Και μια που αναφερόμαστε σε Ιστορία, απόλυτο best seller του οίκου θεωρείται το ρολόιπου ανήκε στηκαι πωλήθηκε στον οίκο: δώρο του κουνιάδου της, πρίγκιπατο φορούσε σε όλη της τη ζωή. Με αρχική τιμή εκτίμησης 60.000-120.000 δολάρια, το βαρύτιμο ρολόι απέκτησε τελικά ηαντί 379.500 δολαρίων, όμως η χάραξη στο πίσω μέρος του δίσκου «Stas to Jackie 23 Feb 63 2:05 AM to 9.35 PM» θα θυμίζει πάντοτε την προκάτοχό του.