Βραβεία ποιότητας και καινοτομίας για τρόφιμα FEA 2024 - Άνοιξε η πλατφόρμα για τις υποψηφιότητες

'Ανοιξε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο εταιρείες που επιθυμούν να είναι υποψήφιες για τα βραβεία Food experts award’s – FEA 2024, που διοργανώνει η εξειδικευμένη σε θέματα τροφίμων ιστοσελίδα Cibum . Η απονομή θα διεξαχθεί σε ειδική τελετή το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024 στo πλαίσιο της Food & Drinks by Detrop της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους food experts, στελέχη της αγοράς, που διαθέτουν εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων. Στόχος είναι η επιβράβευση της καινοτομίας και της ποιότητας μέσω απλής, δομημένης και αντικειμενικής αξιολόγησης και η διάδοσή της στην αγορά και τους καταναλωτές. Ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής και ιδρυτής του cibum,, σημειώνει ότι «τα FEA 2023γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με συνολικά 46 εταιρείες να διακρίνονται στις 25 κατηγορίες και να απολαμβάνουν την επιβράβευση και την προβολή τους. Με τα FEA επιβραβεύουμε και κάνουμε γνωστές στην αγορά και στο καταναλωτικό κοινό, αξιέπαινες προσπάθειες και υπέροχες δουλειές που φτάνουν στην οργανωτική επιτροπή, από τον χώρο των τροφίμων και ποτών σε μια σειρά από κατηγορίες. Στα FEA 2024 έχουμε την εισαγωγή μιας νέας πολύ δυναμικής κατηγορίας, της Great Taste Customer’s Choice. Στην ειδική αυτή κατηγορία των FEA θα αξιολογηθούν προϊόντα μέσα από πάνελ δοκιμαστών σε διαπιστευμένο εργαστήριο με οργανοληπτική αξιολόγηση στο πεδίο πρόθεση αγοράς – sensory assessment (purchase intention)».Σε γκάλοπ του Cibum οι καταναλωτές είπαν ότι ενημερώνονται κατά βάση από το internet και πως σαφώς θα εμπιστευτούν περισσότερο ένα προϊόν που έχει βραβευτεί αρκεί να ενημερωθούν για το γεγονός είτε από τα ΜΜΕ είτε μέσω της ετικέτας πάνω στο προϊόν, επιβεβαιώνοντας μελέτες σύμφωνα με τις οποίες, οι βραβευμένες μικρές επιχειρήσεις μπορούν να δουν αύξηση εσόδων κατά 63% και αύξηση πωλήσεων 39% ενώ οι μεγάλες εταιρείες, μπορεί να αυξήσουν τα έσοδα έως και 48% και τις πωλήσεις τους μέχρι και 37%. Οι νικητές των 25 κατηγοριών, εκτός του ότι θα επωφεληθούν από μία σημαντική αναγνώριση, δημιουργώντας ένα story telling, θα αναγνωριστούν για τις καινοτόμες ιδέες τους τη σκληρή δουλειά και την απόδοσή τους και θα λάβουν ένα σημαντικό επικοινωνιακό εφόδιο που θα προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, θα έχουν και χειροπιαστά οφέλη μέσω των χορηγιών που θα κερδίσουν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων, της χώρας.Tους νικητές έξι (6) κατηγοριών θα επιβραβεύσει ο TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο οποίος παρέχει την δωρεάν συμμετοχή ενός στελέχους τους σε σεμινάριο επιλογής τους αξίας έως 700€ ανά συμμετοχή. Οι Νικητές των FEA στις κατηγορίες που χορηγεί μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιθυμούν από τα 120 και πλέον σεμινάριά του οργανισμού. Tα Εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Testing είναι χορηγοί σε έξι (6) κατηγορίες προσφέροντας στους νικητές ”Έλεγχο ολικής μετανάστευσης ενός υλικού σε επαφή με τρόφιμα για την απόδειξη της συμμόρφωσης της ολικής μετανάστευση με τον Κανονισμό ΕΕ 10/2011.” Ο TÜV AUSTRIA HELLAS είναι χορηγός σε έξι (6) κατηγορίες και προσφέρει στους νικητές των κατηγοριών επιλογή από τις ακόλουθες υπηρεσίες Α. Gap Analysis report “NoFoodWaste” Β. Gap Analysis report “OK Vegan” ή Γ. LiCi Legal Context Awareness Service free for one (1) user for a month (Food Safety Pylon / Level: core). Tα Εργαστήρια Eurofins Athens Analysis Laboratories είναι χορηγοί σε τέσσερις (4) κατηγορίες προσφέροντας στους νικητές επιλογή από ”Πακέτο αναλύσεων 4 βαρέων μετάλλων: Pb, Cd, Hg, As ” ή “Ανίχνευση DNA σπονδυλωτών ζώων” ή ”Ανίχνευση Γλουτένης” ή “Πακέτο Αναλύσεων για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών”Χορηγός δύο σημαντικών κατηγοριών FEA, Great Food Media Performer και Top Food Sector Support Services είναι o φορέας πιστοποίησης Q-CERT. Χορηγός της κατηγορίας Top Food Sector Software or App είναι ο φορέας πιστοποίησης LETRINA. Τέλος συμμετέχουν στην ανάδειξη προσώπων και οργανισμών με εξαιρετική απόδοση στον κλάδο των τροφίμων και χορηγούν σειρά τιμητικών βραβείων τα εργαστήρια VELTIA, ο Φορέας Πιστοποίησης EQA, ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, τα Εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Testing, ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) και τα Εργαστήρια Eurofins Athens Analysis Laboratories. Διαβάστε περισσότερα εδώ