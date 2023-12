Ρόμπιν Σάρμα: Ο γκουρού των billionaires έρχεται στην Αθήνα και αποκαλύπτει πώς μπορούμε να πλουτίσουμε!

Ο Ρόμπιν Σάρμα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο να δείχνει στους άλλους τον δρόμο για να διακριθούν, να πετύχουν και, απ’ ό,τι αποδεικνύεται από όσους έχουν ασπαστεί και ακολουθούν με ευλάβεια το ευζωιστικό δόγμα του, να πλουτίσουν. Αυτή ακριβώς την κοσμοθεωρία έρχεται να μοιραστεί με το κοινό του στην Αθήνα τον Ιανουάριο

Τι είναι ή μάλλον τι θεωρείται επιτυχία σήμερα; Η επιδραστικότητα; Η αναγνώριση; Οι μυριάδες followers στα κοινωνικά δίκτυα; Το παντός είδους φλεξάρισμα; Το εγγεγραμμένο στις έλικες του DNA rizz, η λέξη της χρονιάς, σύμφωνα με το, δηλαδή αυτό που κοντολογίς και με την ευρεία έννοια εκλαμβάνεται ως γοητεία; Η χρυσή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού βίου και προσωπικής ζωής;Για όλα τα παραπάνω -και για αμέτρητα ακόμα- μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Υπάρχει όμως κάτι που η συντριπτική πλειονότητα κυνηγά ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου και αιτημάτων κάθε εποχής και μοιραία (ενδεχομένως και αφελώς) έχει συνδέσει με τον πήχη της επιτυχίας. Ναι, σωστά καταλάβατε. Είναι το χρήμα. Και οεδώ και σχεδόν 40 χρόνια έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο να δείχνει στους άλλους τον δρόμο για να διακριθούν, να διαπρέψουν, να επιτύχουν και, απ’ ό,τι αποδεικνύεται από εκείνους που έχουν ασπαστεί και ακολουθούν με ευλάβεια το ευζωιστικό δόγμα του, να πλουτίσουν. Ακόμα και ως παράπλευρη απώλεια της επανεφεύρεσης του εαυτού τους και της επανατοποθέτησής τους απέναντι στη ζωή.Για να καταλάβει κανείς ποιος είναι και τι κάνει ο 59χρονος σήμερα συγγραφέας και επιδραστικός ομιλητής που συνεπαίρνει τα πλήθη και σε 35 ημέρες θα αναμετρηθεί και με το ελληνικό κοινό στην πρώτη ομιλία του στη χώρα μας, στις 14 Ιανουαρίου, δεν χρειάζεται να φυλλομετρήσει τα βιογραφικά στοιχεία του, ούτε καν τα... καταδικασμένα να γίνονται best sellers (ή μήπως καλύτερα σύγχρονα ευαγγέλια;) βιβλία του. Αρκεί να διαβάσει για την ημερήσια ρουτίνα που ακολουθούν οι CEOs, οι κροίσοι, οι οραματιστές, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει το βάρος να «τρέχουν» τον κόσμο - όσοι τουλάχιστον από αυτούς είχαν ευήκοα ώτα και επέδειξαν αντανακλαστικά στο εσωτερικό τους new age κάλεσμα.Τι κάνουν λοιπόν οι leaders όπως ο σούπερ σταρ του επιχειρείνή ο διευθύνων σύμβουλος της Disney Μπόμπι Αϊγκερ -αμφότεροι πιστοί «σαρμανιστές»-, αλλά και όσοι τρέφουν τη μύχια επιθυμία να τους μοιάσουν; Ξυπνούν αχάραγα, πριν ακόμα λαλήσουν τα κοκόρια, σπεύδουν να γυμναστούν, διαβάζουν, διαλογίζονται, οργανώνουν την ημέρα τους, οραματίζονται τι θέλουν να πετύχουν, ακολουθούν διατροφικό πρόγραμμα διαλειμματικής νηστείας, δεν σπαταλούν ατελείωτες εργατοώρες στο γραφείο και δεν επινοούν φτηνές ή παιδαριώδεις δικαιολογίες για να ξεγελούν τον εαυτό τους. Οάλλωστε πιστεύει ότι αν σε κάτι είναι καλό το είδος μας (το ανθρώπινο) είναι στο να επινοεί προσκόμματα.Ο ίδιος κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αφυπνίσει τους ανθρώπους διακηρύσσοντας πως μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, όπως το ξύπνημα στις 5 το πρωί και ο κανόνας του 20/20/20, δηλαδή 20 λεπτά γυμναστική, 20 λεπτά οργάνωση των στόχων της ημέρας και 20 λεπτά εκμάθηση κάτι νέου, μπορούν τελικά να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Το μοντέλο που προωθεί φαίνεται πως πείθει αν λάβει κανείς υπόψη τις χιλιάδες πωλήσεις που έχει πετύχει το «The 5 am club» (στα ελληνικά «Το κλαμπ των 5 π.μ.» από τις εκδόσεις) ή αλλιώς το δεύτερο δημοφιλέστερο βιβλίο του. Γιατί magnum opus του παραμένει πάντα το εμβληματικό για την κοινότητα της αυτοβόηθειας «Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του», το οποίο ο Καναδός συνέγραψε προτού ακόμα συμπληρώσει 30 χρόνια ζωής, αλλά έχοντας ήδη ζήσει την πολύ προσωπική επιφοίτησή του.Στα 25 του ο γεννημένος στην Ουγκάντα ινδικής καταγωγής αλλά μεγαλωμένος στον Καναδάκαι αυτοκράτορας του κινήματος της αυτοβελτίωσης είχε προλάβει όχι μόνο να χορτάσει από εμπειρίες ζωής, αλλά αναμετριόταν με το πρώτο (και τελευταίο, όπως αποδείχτηκε) προσωπικό τέλμα του. Ηταν νεαρός δικηγόρος, αλλά αντί μέσα του να γιγαντώνονται όνειρα και φιλοδοξίες για μια ουρανομήκη καριέρα, μεγεθυνόταν μέρα με τη μέρα ένα άρρητο κενό. Τα παράτησε εν μια νυκτί και στράφηκε στη συγγραφή ξεκινώντας μια νέα, αχαρτογράφητη τότε διαδρομή, στην οποία ο ίδιος λέει πως βρίσκει εκλεκτικές συγγένειες με το παραμύθι της Σταχτοπούτας.