I'm a celebrity: Twitter κατά Ξιαρχό για τη φράση που είπε στον Γαρδέλη

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cw5w5hyhwm8p)

«

» και η αγενής συμπεριφορά του Ξιαρχό

Κλείσιμο

Αυτο το πραγμα γιατι και ως τι κανει καριερα; Ενας κακος ανθρωπος που ειρωνεύεται εναν μεσηλικα με εκφρασεις θα σου φτυσω στο στομα και θα σ αρεσει; Και αυτος τωρα στην Ελλαδα ειναι σελεμπριτι; Ξεφτιλα απλα #ImACelebrityGR pic.twitter.com/Vpi6QgxkZL — Anael (@KaterinaAugerin) October 11, 2023

Αυτός δεν είναι που κορόιδευε σε ένα μαγαζί μια κοπέλα με λίγα κιλά παραπάνω και το ανέβασε στορυ ; #imacelebritygr pic.twitter.com/VS8hRjJfOS — ☘️Αναστάσης ☘️ (@anastasis_1993) October 11, 2023

Λες κ πέφτουμε από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά του, που έναν χρόνο πριν έβγαζε βίντεο μια εύσωμη κοπέλα κ γελούσε. Τι μας τον προβάλετε απορώ. #imacelebritygr pic.twitter.com/XTNe36mBJi — L'enfer🏳️‍🌈 (@_tootyfrooty_) October 11, 2023

Πρεμιέρα έκανε χθες το νέο ριάλιτι «I'm a celebrity, get me out of here» και όσα συνέβησαν, σχολιάστηκαν ποικοιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στο παιχνίδι που παρουσιάζει οκαι η, 14 γνωστοί Έλληνες περνάνε από διάφορες αστείες και τρομακτικές δοκιμασίες.Οι παίκτες έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες και η συμβίωση όπως φάνηκε από το πρώτο επεισόδιο δεν είναι αρμονική για όλους. Ωστόσο τα πράγματα ξέφυγαν πολύ γρήγορα στην επικοινωνία του Τάσου Ξιαρχό και του Σταμάτη Γαρδέλη . Ο χορευτής και ο ηθοποιός είχαν μια έντονη συζήτηση που προκάλεσε την αντίδραση του πρώτου, λέγοντας «μη σε φτύσω μέσα στο στόμα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου».«Δεν θέλω να μάθω άλλο για αυτή την ιστορία την αρχαία που έχεις πάθει εμμονή! Βαρέθηκα! Πάρε έναν κίωνα και κάτσε επάνω, δηλαδή φτάνει πια. Ποιος Πλούτος, Ήφαιστος, Ηφαιστίωνας και Άρης; Δεν θα τα παίξουν όλα αυτά γιατί είσαι βαρετός! Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα τώρα… Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου, έλα».: «Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζει η τηλεόραση; Θα τα κόψουν όμως… Που παίζουν Κασσελάκη ας πούμε και Τάιλερ; Θες να παίζουμε αυτό;».Η φράσημη σε φτύσω μέσα στο στόμα και θα σ’ αρέσει η γεύση μουδεν άρεσαν στους τηλεθεατές που έσπευσαν να σχολιάσουν στο Twitter: