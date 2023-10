Κλείσιμο

Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «», ο Ανδρέας προκειμένου να θυμηθεί ακολουθεί μια θεραπεία του Απόστολου που στόχο έχει να ενεργοποιήσει ξανά τα ανενεργά σημεία του εγκεφάλου του. Παράλληλα, γνωρίζει τον Τζέικ, έναν 17χρονο που λόγω ενός ισχαιμικού επεισοδίου νοσηλεύεται στο ίδιο δωμάτιο μ’ αυτόν. Πεπεισμένος ότι κάτι κρύβει, τον προσεγγίζει ώστε να μάθει τι του συμβαίνει για να ενημερώσει τους γιατρούς και να τους βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν τι έχει.Η Σοφία προσπαθεί να έρθει κοντά με τον Ανδρέα για να τον βοηθήσει να θυμηθεί, αλλά ξαφνιάζεται από το πόσο διαφορετικός είναι σε σχέση με το πως τον ήξερε η ίδια. Η Δανάη και ο Δημήτρης καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κρίση στα επείγοντα που τους φέρνει στα όρια τους και τέλος, ο Μάρκος, αγχωμένος από την παρουσία του Ανδρέα στο νοσοκομείο, προσπαθεί να πείσει την Άννα ότι η καλύτερη λύση για τον Ανδρέα είναι να παραιτηθεί και να πάρει μια πολύ καλή αναπηρική σύνταξη.Στον ρόλο του Τζέικ ο Γιώργος Κακακιός.: Παναγιώτης Ιωσηφέλης: Γιώργος Παπαβασιλείου: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.: Green PixelBased on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”“Format licensed by Sony Pictures Television”