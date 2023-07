The Bangles: Πώς είναι σήμερα η τραγουδίστρια του θρυλικού συγκροτήματος των '80s - Δείτε φωτογραφίες

Susanna Hoffs for the win pic.twitter.com/KGqhJ2yO1n — Keith Ryan (@KeithRyan80) July 9, 2023

υπήρξε η τραγουδίστρια του εμβληματικού γκρουπ ροκ μουσικής των '80s, «» και τα χρόνια που μεσουρανούσε κοσμούσε τους τοίχους των δωματίων πολλών έφηβων αγοριών.Αν... προχωρήσουμε, πλέον στα 64 χρόνια της παραμένει εξίσου εντυπωσιακή, ωστόσο, η καριέρα της είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τότε. Είχε τεράστια επιτυχία με τους Bangles, κυρίως χάρη στις τεράστιες επιτυχίες τους Eternal Flame, Manic Monday και Walk Like An Egyptian.Τοκυκλοφόρησε επίσης πέντε άλμπουμ - ένα από τα οποία, το Different Light του 1986, έγινε πολυπλατινένιο στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Το τρίτο άλμπουμ, το Everything του 1988, ήταν το τελευταίο τους πριν επανασυνδεθούν το 2003 - στη συνέχεια κυκλοφόρησαν δύο συλλογές που δεν κατάφεραν να βάλουν φωτιά στα charts, συμπεριλαμβανομένου του Sweetheart Of The Sun του 2011.Δίχως αμφιβολία πάντως, το μεγαλύτερο χιτ του συγκροτήματος και για το οποίο την θυμούνται ακόμα είναι το Eternal Flame το οποίο μάλιστα ηχογράφησε εντελώς γυμνή στο στούντιο, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της. Ο λόγος γι' αυτό; Επειδή ο παραγωγός της είπε ότι ηδεν συνήθιζε ποτέ να φοράει ρούχα όταν τραγουδούσε πίσω από κλειστές πόρτες - χωρίς να συνειδητοποιεί ότι της έκανε φάρσα.