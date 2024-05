Αταμάν: «Ο Ερντογάν είδε το ματς, μένω στον Παναθηναϊκό και του χρόνου»

Κλείσιμο

πήρε την πρόκριση για τοτου Βερολίνου, με τοννα αποκαλύπτει στη συνέντευξη Τύπου ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικοινώνησε μαζί του.Μάλιστα, ανάφερε ότι ο Ερντογάν παρακολούθησε το Game 5 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι.Παράλληλα, ο Αταμάν τόνισε ότι μετά την πρόκριση θα μείνει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν.«Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για την ομάδα, για τον πρόεδρο Γιαννακόπουλο, για όσους πίστεψαν σε εμάς, πίστεψαν σε εμένα από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην Αθήνα. Κάναμε σπουδαία δουλειά, σας ευχαριστώ και εσάς στην Τουρκία, στον πρόεδρο Ερντογάν που είδε τον αγώνα και προσπάθησε να με πάρει αμέσως τηλέφωνο.Είμαι περήφανος για τη σχέση Ελλάδας - Τουρκίας. Σεβασμός στη Μακάμπι, που έκανε σπουδαία σειρά. Απόψε πίεσε μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο, όμως βρήκαμε τρόπο για να νικήσουμε. Είχα εξηγήσει μετά από το πρώτο ματς ότι θα πάμε στο Final Four και έτσι θα μείνω στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν.Χάσαμε το Super Cup, χάσαμε από τον Ολυμπιακό, όμως όλοι πίστευαν σε εμένα, πίστευαν σε εμάς. Μου έλεγαν ότι θα πάμε στο Final Four, ότι θα διεκδικήσουμε το έβδομο αστέρι. Τρομερή υπομονή. Άρχισα να το πιστεύω, άρχισα να πιστεύω στους παίκτες μου, κάθε ημέρα, ειδικά στο δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου, έλεγα στους παίκτες μου ότι αν τερματίσουμε στη δεύτερη θέση, θα πάμε στο Final Four. Αυτό έγινε πριν από τρεις μήνες. Έβλεπα τι γινόταν στα αποδυτήρια, είχαμε την άμυνα.Έχουμε Έλληνες οπαδούς και στο Βερολίνο και στο Μόναχο, πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικά στο Final Four. Εξαρτάται, φυσικά, από τις υπόλοιπες ομάδες που θα φτάσουν εκεί. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι εκπληκτικοί. Μετά από το Game 4, μου είπαν ότι 97 χιλιάδες οπαδοί περίμεναν στην ουρά για ένα εισιτήριο για το αποψινό παιχνίδι. Μας ακολουθούν παντού, στη Μπολόνια, στο Βερολίνο, ένα μήνα πριν μου έλεγαν ότι έχουν αγοράσει εισιτήρια για το Final Four.Δεν θέλω να επιλέξω αντίπαλο, έχω σεβασμό για όλες τις ομάδες που παίζουν αύριο και τους εύχομαι καλή τύχη. Όποιος το αξίζει, θα είναι μαζί μας. Το σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ όλο το team, έκαναν όλοι τρομερή δουλειά.Ελπίζω ότι θα αναρρώσει γρήγορα και ο Πάρης που είχε ένα έμφραγμα στο Βελιγράδι πριν από το προηγούμενο ματς και παραμένει σε ΜΕΘ. Ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας στο Βερολίνο. Είμαι περήφανος που ο κόσμος πίστεψε σε εμένα και στην ομάδα μου. Φυσικά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Αν νικήσουμε στον ημιτελικό, θα παίξουμε στον τελικό. Κι αν παίξουμε στον τελικό, θα θέλουμε περισσότερα.Δεν ξέρω τι θα συμβεί με τον Ναν, ξέρω ότι η ομάδα μιλάει με τους ατζέντηδές του εδώ και έναν-δύο μήνες. Μας αρέσει σαν παίκτης και σαν άνθρωπος, ελπίζω ότι θα μείνει με εμάς. Ο Σλούκας είχε έναν τραυματισμό στη γάμπα, θα ξεκουραστεί για μερικές ημέρες και θα είναι έτοιμος για το Final Four γιατί θέλει να πάρει εκδίκηση γι' αυτό που έγινε πέρυσι.Όλοι τρόμαξαν με τον Παπαπέτρου, όταν έμεινε τρεις μήνες εκτός. Πίστευα όμως σε εκείνον, ήξερα τι μπορούσε να κάνει και γι' αυτό τον πήραμε. Στα πραγματικά ματς έδειξε την αξία του, σε αυτή τη σειρά μας βοήθησε πολύ. Ο Χουάντσο είχε δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες με μία σοβαρή ασθένεια. Γύρισε πριν από δύο ημέρες, μετά από 10 ημέρες σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Ισπανίας. Αυτά είναι τα αποδυτήριά μας».Πηγή:www.gazzetta.gr