Αντριου Λιβέρης: Ποιος είναι ο Έλληνας κροίσος, σύμβουλος Αμερικανών προέδρων

To ζεύγος Ανδρέα και Πάολα Λιβέρη μαζί με τα παιδιά τους (από αριστερά) Νίκο, Αλεξάνδρα και Αντώνη

Το όμορφοετοιμάζεται να υποδεχθεί τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και παράγοντες από όλο τον κόσμο στον γάμο του γιου του δισεκατομμυριούχου ομογενήή Αντριου, όπως είναι γνωστός στους φίλους του.Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρώτου ΘΕΜΑτος», ο γάμος αναμένεται να γίνει το Σάββατο 17 Ιουνίου στο ακριτικό νησί και οι ετοιμασίες του έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες. Ηδη έχουν καταφτάσει οι αποστολές και όλα τα μέλη της υψηλής ασφάλειας που προβλέπεται σε περιστάσεις όπου συγκεντρώνονται ονόματα πρώτου μεγέθους.Για τους ντόπιους, ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι ξένα καθώς ο συντοπίτης τους φροντίζει πάντα να τιμάει το νησί καθώς στο παρελθόν έχουν συγκεντρωθεί εδώ, με αφορμή διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις της οικογένειας Λιβέρη, από κραταιούς οικονομικούς παράγοντες, όπως διευθυντικά στελέχη της IBM και διευθυντές της, έως πρωθυπουργούς και προέδρους κρατών. Παρόντες στον εορτασμό των γενεθλίων του Λιβέρη ήταν πριν από κάποια χρόνια ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο πρόεδρος της ΓαλλίαςΓενικότερα, είναι αμέτρητοι οι παράγοντες που έχουν επισκεφθεί το πανέμορφο ακριτικό νησί, το οποίο ο ίδιος δεν ξεχνάει ποτέ αφού εκεί συνηθίζει να επιστρέφει τα περισσότερα καλοκαίρια μαζί με τη σύζυγό του Πάολα και τα τρία του παιδιά, τον Νικόλα, την Αλεξάνδρα και τον Αντώνη.Σίγουρα είναι μακρά η διαδρομή που οδήγησε τους προγόνους του Λιβέρη από το Καστελόριζο αρχικά στη μακρινή Αυστραλία και κατόπιν στην Αμερική, όπου φάνηκε να εδραιώνεται ως διευθυντικό στέλεχος, αλλά και ως σύμβουλος σχεδόν όλων των Αμερικανών προέδρων, κάτι αναμφίβολα δύσκολο να επιτύχει κανείς: δίπλα στονέως τον, ως μέλος της επιτροπής διακυβέρνησης, αλλά και στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου είχε διοριστεί σύμβουλος για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα και την οικονομική ανάπτυξη. Το σημαντικό είναι ότι με όλους συνδέεται πλέον με φιλική σχέση συνεχίζοντας να τους παράσχει συμβουλές εφόσον το έχουν ανάγκη καθώς εξακολουθεί να είναι πολύ επιδραστικός στα οικονομικά και πολιτικά δρώμενα των ΗΠΑ.Ηταν από τους πρώτους που προέβλεψαν την άνθηση των επιχειρήσεων τεχνολογίας και τωνενώ γνωρίζει καλά το λόμπινγκ στον τομέα της πολιτικής: εκτός από σύμβουλος των Αμερικανών προέδρων είναι αντιπρόεδρος του U.S. Business Roundtable και μέλος του U.S. President’s Export Council. Στην Ελλάδα έχει τιμηθεί ως εξέχουσα προσωπικότητα μαζί με τον συνθέτη, τον καθηγητή Βιολογίας Αριστείδη Πατρινό, τον διευθύνοντα σύμβουλο της 20th Century Fox Δημήτρη Ν. Γιαννόπουλο, τον δημοσιογράφο Νίκο Αλιάγα και το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το 2013 τιμήθηκε με το Βραβείο Επιχειρηματικότητας του International Foundation for Greece, το 2012 με το Capital Link Leadership Award, ενώ το ίδιο έτος έλαβε το Aristeio Award in Business του American Hellenic Council και το Archbishop Iakovos Leadership 100 Award of Excellence.Ο ελληνικής καταγωγής κροίσος, αφότου εδραίωσε καταρχάς τη φήμη του στη μακρινή Αυστραλία όπου βρέθηκαν οι πρόγονοί του, κατόπιν κατάφερε να κατακτήσει την Αμερική διευθύνοντας μία από τις ισχυρότερες εταιρείες χημικών στον πλανήτη - την. Παράλληλα, όμως, κατάλαβε ότι για να μπορέσει να καταστεί σημαντικός παράγοντας πρέπει, εκτός από τον τομέα της επιχειρηματικότητας, να εισχωρήσει στην πολιτική προσφέροντας τις υπηρεσίες του αρχικά σε ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες και κατόπιν απευθείας στους, Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και στονΟι φωτογραφικές κάμερες τον έχουν κατά καιρούς απαθανατίσει στο πλευρό των προέδρων αλλά και σε πάνελ στο ελβετικό, κατά τη διάρκεια των περίφημων συναντήσεων κορυφής ανάμεσα στους κραταιούς όλου του πλανήτη. Μαζί τους τσούγκριζε τα κρυστάλλινα ποτήρια σαμπάνιας στο διάσημο ελβετικό θέρετρο και τους συνόδευε σε κοινές νυχτερινές εξόδους. Σε μια ομιλία του στο Νταβός, μάλιστα, εξέπληξε τους πάντες όταν επεσήμανε ότι «κράτη που έχουν μετατραπεί σε φορείς επιχειρηματικότητας λειτουργώντας ακριβώς όπως οι επιχειρήσεις: κλείνουν συμφωνίες δολαρίων, προσπαθούν να πουλήσουν “προϊόντα”, κοιτάνε τα κέρδη και τις ζημίες - περισσότερο από τις πολιτικές τους αποφάσεις». Γι’ αυτό κι έχουν ανάγκη από έναν σύγχρονο risk manager όπως ο ίδιος, που έχει καταφέρει να αποτρέψει ηγέτες κρατών από επισφαλείς κινήσεις.